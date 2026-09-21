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Addio al figlio di Cindy Crawford morto a 27 anni

Presley Gerber è deceduto nella serata di ieri. Figlio della supermodella e dell'imprenditore Rande, la sorella è l'attrice Kaia Gerber. Una breve vita spezzata, il tema della salute mentale

di Maria Graziosi - 21 Settembre 2026

Cindy Crawford dice addio a suo figlio Presley Gerber. Modello, 27 anni, il ragazzo è deceduto nella giornata di domenica scorsa, come riporta People citando Tmz, in una struttura di riabilitazione che si trova nella Contea di Los Angeles, in California. La famiglia ha già chiesto discrezione e rispetto, per il tramite di un portavoce, i familiari del modello che ha perso la vita nelle scorse ore hanno ribadito che “la famiglia chiede rispetto per la propria privacy in questo momento molto difficile e doloroso”.

La morte di Presley, figlio di Cindy Crawford

È un momento di dolore per la supermodella, icona culturale mondiale e non solo degli Stati Uniti. Presley Gerber lavorava, fin da adolescente, proprio come modello. Figlio di Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber, era nato a Beverly Hills nel 1999. Un segnale l’aveva dato, sei anni fa, quando si tatuò la parola “misunderstood”, cioè incompreso, sul viso. Poi, a quanto pare, se la fece rimuovere. Poco prima del suo decesso, aveva parlato pubblicamente dell’abuso di sostanze e del tema, che si fa sempre più gigantesco, della salute mentale.

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Non si scherza con la psiche

Sui social, e non solo, il figlio di Cindy Crawford parlava spesso e volentieri della necessità di salvaguardare e tutelare la propria salute psichica. A dicembre scorso aveva parlato, in alcuni video, di farmaci e di antidepressivi. Aveva svelato di soffrire di attacchi di panico. La sorella Kaia Gerber, modella e attrice, aveva parlato più volte dei problemi del fratello. Ora, purtroppo, non c’è più niente da fare. E mentre la famiglia chiede, giustamente, rispetto, discrezione in un momento di straziante dolore, quello che resta è un messaggio che va assolutamente capito. Non si scherza con la propria salute mentale.