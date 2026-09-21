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Carta “Dedicata a Te”, via alla nuova edizione: mille euro per oltre un milione di famiglie

Il Governo conferma per il 2026‑2027 la misura contro il caro‑spesa: platea ampliata, accrediti da novembre e sconti aggiuntivi

di Enzo Ricci - 21 Settembre 2026

La “Carta Dedicata a Te”, il sostegno alimentare introdotto dal Governo Meloni nel 2023, viene rifinanziata anche per il biennio 2026‑2027. Il decreto del ministero dell’Agricoltura (Masaf), adottato il 26 giugno 2026, definisce requisiti e calendario della nuova edizione. Secondo le stime ufficiali, saranno coinvolti 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, con ISEE non superiore a 15.000 euro, composti da almeno tre persone e con almeno un minore, purché non beneficiari di altre misure di sostegno al reddito. La platea è individuata dall’INPS, che trasmette gli elenchi ai Comuni. Non è prevista alcuna domanda da parte dei cittadini.

Importi, scadenze e modalità di utilizzo

Il contributo è erogato tramite carte elettroniche prepagate messe a disposizione da Poste Italiane. Il decreto prevede 500 euro per ciascuna annualità: primo accredito da ottobre‑novembre 2026, seconda tranche da aprile 2027. Per mantenere la validità della carta, il primo acquisto deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2026. Le somme dovranno essere utilizzate interamente entro il 10 ottobre 2027. Il finanziamento complessivo ammonta a 1 miliardo di euro nella legge di bilancio 2026, che si aggiunge ai fondi già stanziati dal 2023, per un totale di 2,7 miliardi destinati alla misura.

Sconti aggiuntivi nei supermercati convenzionati

Oltre ai mille euro complessivi, i beneficiari potranno usufruire di uno sconto del 15% garantito grazie alle convenzioni Masaf con Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad e Lidl, cumulabile con altre promozioni in corso presso i punti vendita.

La presentazione ufficiale

L’iniziativa è stata illustrata dai ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e Marina Calderone, dal presidente dell’INPS Gabriele Fava, dal direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco, dal presidente di Federdistribuzione Carlo Buttarelli e dal presidente dell’Anci Gaetano Manfredi.

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