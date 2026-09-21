Esteri

Tifone Dujuan, piogge da record e venti estremi sul Giappone

Dujuan colpisce il Giappone con precipitazioni record, allarmi frane e trasporti in crisi.

di Gianluca Pascutti - 21 Settembre 2026

@ANSAfoto

Il tifone Dujuan sta colpendo il Giappone con una combinazione di piogge torrenziali, venti estremi e mareggiate lungo le coste del Pacifico. È uno dei sistemi più intensi della stagione, con un impatto diretto su milioni di persone e su infrastrutture strategiche.

Piogge eccezionali e rischio frane

Nelle isole Izu si sono registrati accumuli di pioggia superiori ai 500 millimetri in 24 ore. Valori molto elevati sono stati misurati anche nella prefettura di Chiba, con quasi 300 millimetri in poche ore. Queste quantità portano il terreno alla saturazione e aumentano in modo drastico il rischio di frane e colate di fango. Le autorità hanno innalzato il livello di allerta fino al grado massimo previsto per le frane. In diverse aree è stato chiesto ai residenti di spostarsi verso zone più sicure, lontane da pendii instabili e corsi d’acqua in piena.

Venti violenti e traiettoria del tifone

Il tifone Dujuan è il 25° sistema tropicale della stagione nel Pacifico occidentale. La pressione centrale è scesa fino a valori tipici dei cicloni intensi, con venti sostenuti che superano i 140 chilometri orari. Le raffiche più forti possono raggiungere quasi 200 chilometri orari, soprattutto nelle zone costiere e sulle alture esposte. La traiettoria attuale vede Dujuan muoversi verso Nord Est, interessando la regione del Kanto, la penisola di Boso e le aree a est di Tokyo. Il sistema è destinato a transitare sul Giappone prima di iniziare la fase di transizione extratropicale, mantenendo comunque un forte potenziale di pioggia.

Trasporti in crisi e disagi diffusi

Il passaggio di Dujuan ha provocato pesanti disagi ai trasporti. Sono stati cancellati centinaia di voli interni e internazionali, con ripercussioni su aeroporti chiave dell’arcipelago. In alcune prefetture migliaia di abitazioni sono rimaste senza energia elettrica, a causa di linee danneggiate dal vento e dalla caduta di alberi. La rete ferroviaria ha subito sospensioni e rallentamenti, soprattutto nelle linee che attraversano le zone più colpite dalle piogge. Eventi pubblici e manifestazioni sono stati annullati o chiusi in anticipo, per garantire la sicurezza di pubblico e lavoratori.

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