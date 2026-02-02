Italpress Notizie Spettacoli

Cinema, Giuli firma a Pechino il nuovo accordo di coproduzione Italia-Cina

di Italpress - 2 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Il cinema è un’arte straordinaria che parla un linguaggio universale. Nasce dall’incontro tra memoria e visione, tra radici e futuro, e diventa uno spazio di conoscenza condivisa. In questo orizzonte, le coproduzioni cinematografiche internazionali, sostenute da un quadro di incentivi chiaro, sono uno strumento concreto per avvicinare i popoli e creare sviluppo. Da oggi, il cinema italiano e quello cinese potranno collaborare più facilmente a progetti comuni grazie al nuovo Accordo di coproduzione cinematografica, che darà un nuovo impulso all’Internazionalizzazione della industria cinematografica italiana”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine della firma dell’intesa con il presidente di China Media Group, Shen Haixiong, responsabile del governo cinese per il settore cinema e audiovisivo. “La relazione tra Italia e Cina in ambito cinematografico si è rafforzata negli anni grazie a un lavoro strutturato e a una collaborazione costante tra istituzioni e industrie dei due Paesi. Iniziative come ‘Italy-Country in Focus’ nei principali festival cinesi e ‘Italian Screens’ hanno contribuito in modo determinante ad accrescere l’attenzione del pubblico e della critica cinesi verso il cinema italiano, aprendo importanti opportunità di mercato ai nostri professionisti. La tappa raggiunta oggi rappresenta un ulteriore passo in avanti lungo questo percorso, nel segno di un futuro condiviso, fondato sul talento creativo italiano”, ha affermato il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

La visita a Pechino del ministro Giuli si è aperta oggi con la firma del nuovo Accordo di coproduzione cinematografica tra i governi di Italia e Cina, volto a favorire la realizzazione di opere cinematografiche congiunte. L’Accordo, che rientra nella strategia del ministero della Cultura volta a sostenere la promozione internazionale del cinema italiano, permetterà di rilanciare la cooperazione con una delle principali industrie cinematografiche al mondo, dopo che il precedente Accordo bilaterale era scaduto nel 2021. Le sinergie nella produzione e nella distribuzione di film sui rispettivi mercati, la promozione del patrimonio culturale italiano sui media cinesi e la realizzazione di documentari dedicati alle esperienze di gemellaggio italo-cinesi di Siti Unesco sono stati i temi al centro dell’incontro del ministro Giuli con il presidente di China Media Group, Shen Haixiong, che ha preceduto la cerimonia di firma.

– foto Mic –

(ITALPRESS).