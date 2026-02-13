Torino

CioccolaTò torna a Torino in piazza Vittorio con 60 artigiani di dolcezza

di Redazione - 13 Febbraio 2026

Si è aperta oggi in Piazza Vittorio l’attesa edizione 2026 di CioccolaTò, alla presenza del Presidente di Camera di commercio di Torino Massimiliano Cipolletta, dell’Assessore Turismo e dell’Assessore Commercio della Città di Torino Domenico Carretta e Paolo Chiavarino, dell’Assessore Bilancio, Sviluppo attività produttive, Internazionalizzazione della Regione Piemonte Andrea Tronzano e della Dirigente di Turismo Torino e Provincia Marcella Gaspardone. La cerimonia del taglio del nastro ha visto inoltre la partecipazione di Francesca Spinelli, Miss Italia Piemonte 2024. Un’apertura accolta da un pubblico numeroso e partecipe, che fin dalle prime ore della mattinata ha animato la piazza, confermando il forte legame tra la città e uno dei suoi simboli più identitari: il cioccolato.

CioccolaTò 2026 si presenta come una conferma del format rinnovato lo scorso anno, ma fedele alla sua anima originaria: mettere al centro la qualità artigianale, la filiera, l’innovazione e la cultura del cacao. Circa 60 produttori cioccolatieri provenienti da tutta Italia e dall’estero – con una presenza significativa di realtà piemontesi (15 i Maestri del Gusto di Torino e provincia) – raccontano negli spazi dell’area fieristica, oltre che nel ricco palinsesto di degustazioni, laboratori, talk e show-cooking, l’evoluzione di un prodotto che a Torino è sia storia industriale che patrimonio collettivo.

Tra i punti di forza di questa edizione, l’ampia partecipazione di espositori provenienti da fuori Torino (oltre il 45%), 70 stand disposti in tutte le aree della piazza, la presenza accostata dell’area talk Casa del Cioccolato e della Fabbrica del Cioccolato dove vedere gli artigiani all’opera, quasi 100 appuntamenti tra degustazioni, dialoghi e incontri culturali in più di 15 location, l’area kids ospitata all’interno della Scuola Primaria Francesco d’Assisi, la nuova area btob per professionisti e operatori, la charity partnership con la Fondazione Paideia e molto altro ancora.

14 febbraio. Domani a CioccolaTò

alcuni degli appuntamenti in agenda

Casa del cioccolato, ore 12:00| Degustazioni.

La lavorazione a freddo del cioccolato di Modica

Federico Di Rosa, maestro cioccolatiere di Sfizi Golosi, svela il segreto della lavorazione a bassa temperatura che rende unico il cioccolato di Modica Igp. Prenotazioni su turismotorino.org

Museo Accorsi Ometto, ore 14:30 | Dialoghi.

Il cioccolato strumento d’amore

Durante il Settecento il cioccolato diventa uno dei prodotti di maggior successo. Tutti impazziscono per questo nuovo ingrediente che ha la nomea di essere rinvigorente e afrodisiaco, caratteristiche che spingono il consumo del nuovo prodotto. Il “brodo indiano”, come ai tempi viene chiamata la cioccolata calda, promette non solo maggior concentrazione, ma anche una maggiore prestanza fisica e amorosa. Nasce così il rapporto tra il cioccolato e l’amore che tra Ottocento e Novecento vedrà l’apoteosi e sarà consacrato dall’utilizzo dei cioccolatini come regalo perfetto per il giorno di San Valentino. A raccontarci questa affascinante storia d’amore, design e chimica saranno Alberto Capatti, Lorenzo Palmieri ed Eva Munter (@chimica_in_pillole). Prenotazioni su turismotorino.org

Circolo dei lettori e delle lettrici, ore 17:00 | Storie.

San Valentino: come nasce una tradizione con Francesco Pacifico

Con il libro San Valentino. Dove si racconta come il marketing e la poesia hanno stravolto l’amore in Occidente, Francesco Pacifico ci accompagna in un viaggio ironico e colto dentro la storia e le trasformazioni dell’amore occidentale. A partire dal mito del santo degli innamorati, l’autore racconta come la poesia, la letteratura e — soprattutto — il marketing abbiano progressivamente reinventato la festa del 14 febbraio, trasformandola da rito spirituale e sentimentale in un potente dispositivo commerciale e culturale. Attraverso un intreccio di riferimenti storici, riflessioni sociologiche e incursioni nella cultura pop, Pacifico mostra come l’amore, lungi dall’essere un sentimento puro e senza tempo, sia anche un prodotto dell’epoca in cui viviamo: plasmato dalle mode, dai media e dal consumo. Prenotazioni su turismotorino.org

Casa del cioccolato, ore 17:00| Dialoghi.

Il cioccolato nel mondo della panificazione

Una conversazione dedicata all’incontro tra il mondo dei lievitati e quello del cacao, esplorando tecniche, aromi, abbinamenti e nuove possibilità creative. Un dialogo aperto tra artigiani e appassionati per scoprire come il cioccolato possa diventare un ingrediente complementare nella panificazione moderna.

Interverranno: Giustino Ballato, creatore del Salone del Pane, Rosalia Imperato, giornalista, e alcuni panificatori del territorio. Prenotazioni su turismotorino.org

CioccolaTò sbarca in Borgo Po: gli appuntamenti OFF oltre il ponte Vittorio di sabato 14 febbraio

Nel calendario OFF di CioccolaTò 2025 trova spazio anche il quartiere Borgo Po, grazie alla collaborazione con l’Associazione Borgo Po che rappresenta le attività commerciali dell’area. Sabato 14 febbraio, Borgo Po diventa teatro di una giornata speciale, tra sport, profumi, moda e sapori.

Si parte alle ore 10:00 con la Chocorun, una corsa a tema organizzata da Kahru, negozio specializzato in running e abbigliamento sportivo. Dopo una colazione energetica offerta alla pasticceria Chicchisani, i partecipanti affronteranno un percorso che attraversa piazza Vittorio e il quartiere Borgo Po, con arrivo alla cioccolateria di Alessandro Spegis, dove li attende una deliziosa tazza di cioccolata calda.

La partecipazione prevede un contributo di 10 euro, comprensivo di colazione e gadget.

Iscrizione fino a esaurimento posti on line: iscrizione Chocorun – Cioccolatò Run 2026

La storia del quartiere è poi protagonista di “Borgo Po: un fiume di cioccolato tra botteghe curiosità golose“, il tour guidato delle guide turistiche dell’associazione GIA Ascom. Una passeggiata nel quartiere della Gran Madre, tra l’elegante Lungo Po e la vivace via Monferrato, dove storia e contemporaneità si intrecciano armoniosamente.

Ritrovo alle 10:30 e alle 15:00 in piazza Vittorio di fronte allo spazio di Turismo Torino.

Durata del tour: 2 ore – massimo 20 persone per gruppo | Eventi gratuiti previa iscrizione sul sito turismotorino.org

Per tutta la giornata, dalle 10:00 alle 19:00, Maitre Parfumeur, profumeria artistica del borgo, proporrà un affascinante percorso olfattivo ispirato al cacao, arricchito da degustazioni di praline artigianali.

Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 17:00 i bambini sono invitati alla merenda offerta da ‘Sottobosco, libri e giochi per crescere‘, con pane e crema di cioccolato. Un momento di allegria e sapori d’infanzia tra letture e svaghi dedicati ai più piccoli. Sottobosco, libri e giochi per crescere – via Monferrato 18/e

Infine, dalle ore 18:00, l’atelier di Daniela Sellone ospiterà “Cioccolato di moda“: un evento in cui tessuti, capsule collection e allestimenti si ispirano alle tonalità del cioccolato, con un brindisi a base di Vermouth Trinchieri in abbinamento alle creazioni del maître chocolatier Spegis.

ilTorinese.it