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Claude Sarrailh sarà il nuovo ad di Esselunga

Assumerà l'incarico a novembre. Marina Caprotti: "Si apre una fase nuova per l'azienda"

di Giovanni Vasso - 6 Maggio 2026

A novembre si insedia il nuovo amministratore delegato di Esselunga e sarà Claude Sarrailh. Insieme all’incarico di ad, Sarrailh assumerà pure il compito di direttore generale. Sostituirà, in questa posizione, Gabriele Villa, l’ultimo (o quasi) della vecchia guardia Caprotti che ha scelto, dopo aver passato tanti anni in Esselunga, di optare per il pensionamento. La notizia riferisce, dunque, l’avvio di un nuovo corso in una delle catene della grande distribuzione italiana più famose e apprezzate.

Claude Sarrailh nuovo ad a Esselunga

L’approdo di Claude Sarrailh a Esselunga è stato salutato da Marina Caprotti come un cambio generazionale ormai necessario per traghettare l’azienda nel futuro. “Dopo quasi dieci anni dalla scomparsa di mio padre, si apre per Esselunga una nuova fase di evoluzione e rafforzamento della governance. Abbiamo scelto un manager con una profonda esperienza internazionale nel retail, capace di coniugare visione e concretezza operativa. La sua conoscenza dei mercati globali, unita a una forte spinta verso innovazione ed efficienza, rappresenta un elemento chiave per affrontare un contesto sempre più competitivo”.

“Un’azienda iconica”

Da parte sua, Claude Sarrailh s’è detto impaziente di iniziare a lavorare in Esselunga. “Sono molto lieto di entrare in Esselunga e di avere l’opportunità di guidare un’azienda così distintiva e di alta qualità. Esselunga – ha aggiunto – rappresenta un’icona del retail italiano, con una forte identità e una posizione unica nel mercato. Non vedo l’ora di lavorare insieme alle persone dell’azienda per valorizzarne ulteriormente le competenze e costruire su queste solide basi, continuando a rafforzare le performance e accompagnando Esselunga nella sua prossima fase di sviluppo”.