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Colombia, squadre di soccorso formano catene umane per cercare sopravvissuti

Dopo il devastante terremoto si scava tra le macerie

di Askanews -

Pereira, 11 ago. (askanews) – Servizi di emergenza e civili rimuovono le macerie e cercano sopravvissuti nella città colombiana di Pereira, dopo il devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito diverse città nella regione produttrice di caffè e lungo la costa del Pacifico. Gli abitanti formano catene umane per rimuovere a mano le macerie mentre i soccorritori lavorano per raggiungere le persone che si teme siano intrappolate sotto gli edifici crollati. Sono oltre 130 le persone che sono morte, un numero imprecisato è ancora sepolto sotto le macerie e oltre 1.500 edifici sono stati danneggiati.

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