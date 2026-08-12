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Addio a Fiorenza Marchegiani, da Troisi a De Sica

Una carriera iniziata con Ricomincio da Tre, il saluto della sua Osimo

di Maria Graziosi - 12 Agosto 2026

Addio a Fiorenza Marchegiani. L’attrice aveva 73 anni. Il suo era diventato un volto iconico per l’interpretazione del personaggio di Marta nel film cult Ricomincio da Tre con Massimo Troisi e Lello Arena. Una performance che ha lasciato il segno e di cui tutti gli appassionati, e non solo di cinema, si ricordano. Il suo volto è stato, dunque, uno di quelli della stagione del cinema degli anni ’80, con l’avanzata, inesorabile, dei “malincomici”, ossia delle commedie con un fondo amaro che caratterizzarono un periodo irripetibile della nostra storia.

Addio a Fiorenza Marchegiani

Era nata a Osimo, Fiorenza Marchegiani. E quello al fianco di Massimo Troisi fu il suo debutto al cinema. Tornò, sul grande schermo, con una partecipazione in Natale a New York, accanto a Christian De Sica. Era vent’anni fa, nel 2006. In mezzo, tanti ruoli tra la fiction e le serie tv. Ha interpretato personaggi femminili complessi in telefilm e soap di successo come Vivere, Incantesimo ed Elisa di Rivombrosa. Sempre avanti a una telecamera, ha vissuto e interpretato diverse stagioni della produzione artistica italiana.

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Il saluto della sua Osimo

Sui social il cordoglio la sindaca di Osimo, Michela Glorio, per la scomparsa di Fiorenza Marchegiani. Un’attrice che aveva conservato un forte rapporto con la sua città natale: “Grazie Fiorenza per quanto hai dato alla cultura e al cinema italiano e grazie per aver portato sempre nel cuore le tue origini. Osimo è stata e sarà sempre orgogliosa di te. A nome mio personale e dell’intera comunità osimana ci stringiamo al dolore dei suoi famigliari e di quanti le hanno voluto bene”.