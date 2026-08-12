Indonesia, traghetto in fiamme al largo di Bali: passeggeri soccorsi
Mataram (Indonesia), 12 ago. (askanews) – Oltre 100 persone sono state tratte in salvo da un traghetto in fiamme al largo di Bali, in Indonesia, diretto alla vicina isola di Lombok.
È il secondo incidente del genere in pochi giorni, hanno fatto sapere le autorità locali, in un momento in cui l’isola indonesiana e le sue vicine sono piene di turisti. Nelle immagini fornite dall’Agenzia indonesiana di ricerca e soccorso si vede un’imbarcazione in fiamme in mare, con il fumo che sale dal traghetto e le squadre di soccorso che portano via i passeggeri.
Muhamad Hariyadi, a capo dell’agenzia di ricerca e salvataggio di Mataram a Lombok, ha detto che i “passeggeri sono stati evacuati su tre navi diverse, tra cui una nave della Marina” e ha riferito che “al momento non ci sono segnalazioni di vittime”. La settimana scorsa, cinque persone sono morte quando un traghetto ha preso fuoco al largo dell’isola di Giava.
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