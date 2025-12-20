Attualità

Colpo alla criminalità: 384 arresti, sequestrati circa 1.400 kg droga

Sotto esame le attività reali di moltissimi cannabis shop

di Redazione - 20 Dicembre 2025

Vasta operazione ad alto impatto investigativo della polizia in diverse province contro la criminalità diffusa. Il bilancio è di 384 arresti, 655 denunce e il sequestro di circa 1.400 kg di droga. Nel mirino, ha fatto sapere la polizia in una nota, alcune tipologie di reati contro il patrimonio, porto illegale di armi ed episodi di violenza. L’attività degli investigatori, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione crimine e di altri uffici delle Questure, ha consentito di identificare 95.164 persone sospette, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni, soprattutto in aree di spaccio o di “mala-movida”, su un migliaio delle quali sono in corso di valutazione eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione.

Altissimo il numero degli arrestati e degli indagati

Alto il numero delle persone arrestate: 384, tra le quali 166 stranieri e 6 minorenni. Tantissimi gli indagati in stato di libertà: 655, di cui 256 stranieri e 39 minorenni, soprattutto per reati contro la persona e il patrimonio nonché per spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi.

Ingente la quantità di droga sequestrata

Sequestrati 35 kg di cocaina, 1.370 di cannabinoidi e uno di eroina, 41 armi da fuoco e 80 armi bianche e oltre 300.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Elevate 565 sanzioni amministrative di diversa natura, la maggior parte delle quali per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione illegale di bevande alcoliche. Individuati inoltre diversi profili social.

Il fenomeno dei cannabis shop

I controlli specifici hanno consentito di sequestrare 5 cannabis shop, in tre diverse città, e di arrestare 3 persone e denunciarne in stato di libertà 141, titolari o gestori delle attività in questione. Sono stati effettuati controlli in 312 punti vendita, che hanno portato al sequestro di 296 kg di cannabinoidi risultati avere le caratteristiche di stupefacenti.