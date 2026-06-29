Germania, sparatoria a Stade: almeno 5 morti e diversi feriti

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Fermato un sospetto e anche una donna

di Askanews - 29 Giugno 2026

Stade, 29 giu. (askanews) – Almeno cinque persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, città nel nord della Germania. Lo ha reso noto la polizia, aggiungendo di aver fermato un sospetto di sesso maschile che sarebbe il responsabile della strage. Anche una donna sarebbe stata fermana. Secondo quanto precisato alla Dpa da una fonte della polizia, i colpi di arma da fuoco sono stati esplosi vicino a un centro giovanile che ospita madri e figli. Diverse persone sono rimaste ferite, ma la polizia non ha ancora fornito un bilancio preciso e non ci sono al momento indicazioni sul movente di questo crimine. Stade conta circa 50.000 abitanti e si trova a ovest di Amburgo.