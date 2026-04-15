Attualità

Commissione Covid, Conte nel mirino: il centrodestra incalza, audizione sempre più lontana

di Eleonora Manzo - 15 Aprile 2026

La Commissione Covid, più che un luogo di ricostruzione, sta diventando un banco di prova sulla credibilità. Al centro non c’è solo cosa si è deciso durante la pandemia, ma come lo si spiega oggi. Ed è qui che si concentra l’affondo di Fratelli d’Italia: Giuseppe Conte, sostengono, continua a sottrarsi al confronto diretto, rifugiandosi in motivazioni formali che, col passare dei giorni, suonano sempre meno solide.

In un contesto che richiederebbe risposte lineari, ogni rinvio finisce per pesare più di una dichiarazione. Per il centrodestra, non è più una questione di calendario ma di trasparenza: presentarsi in Commissione significherebbe chiarire, non farlo significa lasciare spazio ai dubbi. E in politica, si sa, i vuoti raramente restano tali.

Conte rivendica il rispetto delle forme e respinge l’idea di sottrarsi. Ma il punto, ormai, è politico prima ancora che tecnico: se la Commissione è il luogo della trasparenza, evitare il confronto diretto finisce per alimentare proprio quei dubbi che si dice di voler dissipare. È qui che l’offensiva del centrodestra trova terreno fertile: non solo per il merito delle accuse, ma per l’impressione, sempre più diffusa, di una leadership che preferisce il controllo della narrazione al rischio del contraddittorio.

Sul fronte opposto, il centrosinistra fa quadrato attorno all’ex premier. Difesa compatta, appello al contesto, rifiuto di ‘processi sommari’. Una linea comprensibile, ma che rischia di scivolare nella protezione automatica, più che nella verifica puntuale. Perché se la pandemia è stata un’emergenza senza precedenti, proprio per questo richiede oggi un supplemento di trasparenza, non uno sconto.

Il nodo vero resta quello delle risorse pubbliche destinate alla sanità durante il governo Conte. Il centrodestra chiede chiarimenti dettagliati su procedure, tracciabilità e destinazione dei fondi. Non è solo polemica: è una domanda amministrativa che tocca la qualità della spesa pubblica in una fase in cui si è deciso molto e in fretta. E quando emergono zone grigie, o documentazioni incomplete, il sospetto di opacità diventa difficile da archiviare come semplice rumore politico.

A rendere il quadro ancora più spigoloso contribuisce il recente libro di Conte. Tra le righe, un passaggio colpisce: durante il Covid, le scelte sulle misure restrittive sarebbero state, in ultima istanza, politiche più che scientifiche. Un’ammissione che, se da un lato fotografa la natura inevitabilmente politica delle decisioni, dall’altro riapre interrogativi sulla gestione del rapporto con il sapere tecnico. In altre parole: la politica decide, certo, ma su quali basi e con quale grado di trasparenza?

Messa insieme, questa sequenza – audizioni evitate, chiarimenti richiesti, ammissioni tardive – costruisce una narrazione che non gioca a favore dell’ex premier. Non è solo una questione giudiziaria o contabile, ma di percezione di leadership. E alla luce di queste opacità, unite a una difficoltà crescente nel reggere il confronto diretto, l’ipotesi di una sua candidatura a premier alle prossime elezioni appare oggi più distante. In politica, più delle intenzioni contano i segnali: e quelli che arrivano dalla Commissione, per Conte, sono tutt’altro che rassicuranti.