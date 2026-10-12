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Morte di David Rossi, la Commissione: “Qualcuno attese che morisse” e spunta la ’ndrangheta

Nuovi elementi dalla ricostruzione dei Ris sulla sera del 6 marzo 2013. Un video mostra la possibile presenza di una persona nel vicolo, mentre Rossi era ancora vivo

di Claudia Mari - 12 Ottobre 2026

Novità arrivano dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. Secondo quanto emerso dall’audizione dei Ris dei carabinieri, un video mostrerebbe la possibile presenza di una persona nel vicolo Monte Pio, alle spalle di Rocca Salimbeni, mentre Rossi era ancora vivo.

Le dichiarazioni dei Ris in Commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi

“Grazie al lavoro dei Ris abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che David Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso”, ha dichiarato il presidente della Commissione, Gianluca Vinci, al termine dell’audizione. Una ricostruzione che, secondo Vinci, escluderebbe l’ipotesi di una presenza casuale: “Non può essere un passante, come è stato detto per lungo tempo”.

Le immagini e gli orari

Nel corso dell’audizione, il tenente colonnello Adolfo Gregori, consulente della Commissione, ha illustrato l’analisi delle immagini. I Ris avrebbero individuato dodici eventi caratterizzati dal passaggio di fari sulla strada vicina, via De Rossi. In uno di questi sarebbe visibile una forma antropomorfa, riconducibile all’ombra delle gambe di un uomo proiettata sulla parete di marmo in fondo al vicolo.

Gli episodi sono stati rilevati tra le 20.04 e le 20.14 del 6 marzo 2013. Secondo la ricostruzione presentata, dopo la caduta Rossi avrebbe continuato a muovere testa e arti fino alle 20.17, mentre i movimenti del torace compatibili con la respirazione sarebbero proseguiti fino alle 20.20. Gregori ha inoltre riferito che per raggiungere il vicolo dall’ufficio di Rossi sarebbero necessari esattamente quattro minuti.

L’ipotesi di un’azione organizzata

Per Vinci, gli elementi raccolti indicano che la morte potrebbe non essere stata il risultato di un gesto improvviso, ma di un’azione organizzata. “Un’azione così deve essere messa in atto da almeno quattro o cinque persone”. Ha affermato, indicando la pista della ’ndrangheta della bassa Lombardia come possibile ambito investigativo.