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L’incubo Ai, l’alert di Gates e della Silicon Valley

OpenAI e Anthropic stanno tenendo riunioni private per mettere a punto simulazioni di crisi ribattezzate "day after"

di Angelo Vitale - 12 Ottobre 2026

L’incubo Ai del 2027: dai moniti di Bill Gates alle “war room” segrete della Silicon Valley.

Ai: cosa succede?

Mentre il cofondatore di Microsoft attacca l’autoregolamentazione sulle minacce informatiche imminenti, OpenAI e i colossi del settore simulano gli scenari “day after” per un possibile collasso cibernetico.

L’anno zero della sicurezza dell’intelligenza artificiale ha un’indicazione cronologica precisa: il 2027. È questa la scadenza su cui convergono, da prospettive diverse ma drammaticamente sovrapponibili, le analisi di esperti indipendenti, istituzioni e vertici dell’industria tecnologica.

A lanciare l’allarme pubblico è stato Bill Gates. Il cofondatore di Microsoft ha avvertito che il vero pericolo imminente dell’Ai non risiede nell’ipotesi fantascientifica di macchine ribelli e fuori controllo. Ed è custodita nell’impiego della tecnologia da parte di attori malevoli per condurre cyber-attacchi di gravità inedita.

Secondo Gates, il 2027 riserva “molte brutte sorprese” nel campo della sicurezza informatica.

Ma il passaggio più duro dell’analisi di Gates riguarda la governance. Il miliardario boccia senza appello l’idea che l’autoregolamentazione delle Big Tech possa bastare a proteggere la società. E definisce l’Ai “la tecnologia più pericolosa mai inventata dall’uomo”, invocando un intervento regolatorio esterno più stringente.

La corsa “ai ripari”

Un monito che trova conferma diretta in quello che sta accadendo dietro le quinte della Silicon Valley. Secondo indiscrezioni legate alle principali testate di settore, aziende leader come OpenAI e Anthropic stanno tenendo riunioni private per mettere a punto simulazioni di crisi ribattezzate “day after”.

L’obiettivo di questi incontri riservati, non solo valutare la tenuta tecnica delle reti di fronte a un maxi-attacco coordinato da agenti Ai su banche, infrastrutture elettriche o connettività globale. Sul tavolo, la definizione di strategie di contenimento dell’opinione pubblica e di lobbying nei confronti dei governi prima che un incidente scateni una reazione legislativa punitiva.

La convergenza tra gli allarmi di figure storiche della tech economy come Gates e la mobilitazione preventiva dei laboratori di Ai dimostra che la corsa agli armamenti cibernetici è già entrata nella sua fase più calda. Per evitare che il 2027 si trasformi in un punto di non ritorno, la partita della regolamentazione appare non più rinviabile.