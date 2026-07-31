Esteri

Ceuta fa litigare Spagna e Israele mentre la Francia rafforza le frontiere

L'ambasciatore Dannon: "Madrid smetta di dare lezioni", la replica di Puente: "Ora è tutto chiaro...". E Marine Le Pen promette: "Dal 2027 Francia via da follia Schengen"

di Cristiana Flaminio - 31 Luglio 2026

La crisi di Ceuta fa gongolare Israele che sgancia siluri contro la Spagna. La rivincita dello Stato ebraico, in un certo senso, arriva dalle parole dell’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite Danny Danon. Che non ha rivolto frasi di certo ossequiose al governo madrileno presieduto da Pedro Sanchez. E intanto, in Francia è già scattata la mobilitazione. Mentre il governo si prepara ad aumentare i controlli alle frontiere, il caso diventa già politico con la posizione espressa da Marine Le Pen che infiamma la campagna elettorale presidenziale transalpina.

Israele “sfotte” la Spagna su Ceuta e la risposta criptica di Puente

L’ambasciatore all’Onu di Israele Danon ha tuonato: “La Spagna, che non perde mai l’occasione di impartire lezioni a Israele, è in emergenza a Ceuta in seguito alla crisi legata alla sua politica migratoria”. Ma non è tutto, perché la critica prosegue serrata: “Forse, prima di continuare a farci la morale, è ora che spieghi al mondo perché mantiene ancora enclavi coloniali in Africa”. Già, perché? Un tema, questo, che sicuramente getterà benzina sul fuoco del dialogo tra le sponde del Mediterraneo. Alle parole dell’ambasciatore, è giunta la criptica risposta del ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente: “Inizia tutto a essere abbastanza chiaro”.

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E la Francia si prepara

Mentre Israele e Spagna litigano, Ceuta inquieta pure la Francia. Il ministro Laurent Nunez ha riferito su X di aver già schierato la “forza di intervento rapido alle frontiere” e di aver “già ieri sera dato istruzioni per rafforzare immediatamente i controlli al confine spagnolo”. Nunez ha dichiarato: “Abbiamo una forza mobile permanentemente di stanza qui. Ovviamente prenderemo provvedimenti se ci saranno movimenti verso il territorio nazionale. In ogni caso, ovviamente rafforzeremo i controlli alle frontiere”. Marine Le Pen ci va a nozze. “la Francia deve rafforzare senza indugio i controlli alle sue frontiere” e promette: “Nel 2027 metteremo fine a questa follia riservando la libera circolazione prevista da Schengen ai soli cittadini dell’Unione europea”.