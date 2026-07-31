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Anac cambia la campagna elettorale: “Rendere noti i donatori”

Basterà l'accesso civico per conoscere l'identità di chi foraggia i politici. Cosa cambia adesso

di Paolo Diacono - 31 Luglio 2026

TARGA

L’Anac trasforma la campagna elettorale: i nomi dei donatori e il loro contributo dovranno essere disponibili a chi farà richiesta. Per ognuno dei candidati, in particolar modo degli eletti, alle cariche pubbliche di ogni ordine e grado, come si sarebbe detto in altri tempi e per altri mondi, dovranno essere resi conoscibili i mecenati che hanno donato fondi per contribuire all’elezione e alle spese. Dalle poltrone nazionali e statali fino a quelle locali. Basterà un accesso pubblico per sapere chi ha pagato, e sostenuto, per l’elezione di chi.

Trasparenza sui donatori, l’Anac “cambia” la campagna elettorale

L’Anac ha dunque deciso che serve maggiore trasparenza sui donatori che si impegnano a foraggiare la campagna elettorale dei politici. Sia locali che nazionali. La decisione è arrivata con la delibera numero 295 di quest’anno, 2026. E impone, innanzitutto, la distinzione (ovvia, in termini giuridici) tra persone fisiche e persone giuridiche ed enti. Le indicazioni sono precise e l’autorità nazionale anti-corruzione fissa pure limiti e importi pubblicabili.

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La questione degli importi

Stando a quanto deciso dall’Anac, per quanto afferisce ai donatori persone fisiche (a cui vengono a questi fini assimilate anche le imprese individuali) l’importo del contributo erogato per la campagna elettorale nel caso in cui risulti superiore alla cifra di tremila euro l’anno. Contestualmente il nominativo, nel rispetto del principio di minimizzazione, va oscurato. Ciò, però, non significa che potranno rimanere anonimi, anzi. Si potrà risalire alla loro identità attraverso l’accesso civico. Non accadrà, invece, per le persone giuridiche. Importi (sempre superiori a tremila euro annui) e denominazioni andranno indicate.