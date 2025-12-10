Cronaca

Confermata la condanna a quattro anni per Irene Pivetti

di Pietro Pertosa - 10 Dicembre 2025

Irene Pivetti in attesa della sentenza in tribunale, Milano 26 Settembre 2024 ANSA/MATTEO CORNER

Confermata la condanna a quattro anni di reclusione per Irene Pivetti. È arrivato questa mattina il verdetto dei giudici della Corte d’Appello di Milano. L’ex presidente della Camera è accusata di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Per una serie di operazioni commerciali risalenti al 2016 con il Team Racing Isolani. Un “affare” da dieci milioni per nascondere, secondo l’accusa, denaro proveniente da illeciti di natura fiscale.

Confermata la condanna a Irene Pivetti

I giudici della quarta sezione penale della Corte d’Appello meneghina hanno accolto le istanze presentate dal pubblico ministero Giovanni Tarzia che ha sostenuto l’accusa anche in primo grado e aveva chiesto la conferma della sentenza dei giudici Scalise-Cecchelli-Castellabate della quarta sezione penale del Tribunale ancora questa mattina durante le repliche. Per Pivetti, la sentenza parla di una condanna a quattro anni di reclusione. Ma l’ex presidente della Camera dei Deputati non era l’unica imputata nel procedimento.

Le altre condanne

La sentenza di stamattina ha confermato la condanna anche a carico degli altri imputati. Due anni e quattromila euro di multa, con sospensione condizionale della pena e non menzione sul casellario penale per Leonardo Isolani, il pilota anconetano di rally ed ex campione di Gran Turismo, e la moglie Manuela Mascoli (2 anni). La figlia, invece, era già stata assolta in primo grado. La condanna confermata a Irene Pivetti prevede inoltre la pena accessoria dell’interdizione dei pubblici uffici per cinque anni e a un anno di interdizione per gli uffici direttivi nelle imprese, per contrattare con la Pa e dalle funzioni di rappresentanza in materia tributaria e interdizione perpetua dal ricoprire l’incarico di componente della commissione tributaria.