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Guido Stazi nuovo presidente Consob

Sciolto il nodo, Forza Italia esulta: "Stazi alla Consob, scelta che premia professionalità"

di Maria Graziosi - 15 Luglio 2026

Il nodo Consob è stato sciolto: la presidenza va a Guido Stazi. Lo ha deciso, ieri, il consiglio dei ministri riunitosi a Palazzo Chigi. Una decisione che era attesa e che conferma tutti i rumors della vigilia. La soluzione ha trovato d’accordo gli esponenti della maggioranza. E adesso alla guida dell’autorità di vigilanza in Borsa ci va l’ex segretario generale dell’Autorità garante per la concorrenza e il Mercato. Con la benedizione di Forza Italia che, all’ufficializzazione dell’incarico, ha reagito con plauso e soddisfazione.

Stazi va alla Consob

Non c’è nulla da dare per scontato, in politica. Per carità. Ma la nomina di Stazi alla guida della Consob era già nell’aria. Tra il dire e il fare, come insegna anche la vicenda del flop delle preferenze e della legge elettorale, c’è di mezzo, appunto, la giostra della politica. Per Forza Italia, la nomina del segretario generale dell’Antitrust all’autorità di vigilanza in Borsa rappresenta un’ottima notizia. E i commenti che si sono susseguiti da parte degli azzurri vanno tutti in questo senso.

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Stefania Craxi e l’applauso degli azzurri

Per Stefania Craxi, presidente dei Senatori di Forza Italia, “l’avvio da parte del consiglio dei ministri dell’iter per la nomina di Guido Stazi alla presidenza della Consob premia una figura di altissimo profilo, dotata di competenze consolidate e di una indiscussa professionalità”. Quindi ha aggiunto: “Il suo percorso, caratterizzato dalla profonda adesione ai valori liberali, rappresenta una garanzia di autorevolezza ed equilibrio. Sono certa che saprà guidare un organismo importante come la Consob con competenza, rigore e visione, nell’interesse del Paese”.

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