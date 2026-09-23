Conti pubblici, Giorgetti: fallito? “Siamo in linea col preventivato”

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"Sulla crescita non siamo in coda in Europa"

di Askanews - 23 Settembre 2026

Roma, 23 set. (askanews) – “Noi abbiamo preso atto dei dati Istat. Abbiamo fallito? Noi siamo esattamente in linea con il preventivato, che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l’uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l’anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica italiana, non a questo governo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo ad un’interrogazione nel corso del Question time alla Camera.