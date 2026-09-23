Cultura & Spettacolo

Pennetta e Fognini in festa tra tennis, imprenditoria e sorprese

di Redazione L'Identità - 23 Settembre 2026

di MIRKO GANCITANO

Dal tennis all’imprenditoria, Fabio Fognini e Flavia Pennetta hanno inaugurato una nuova partita della loro vita. La coppia ha festeggiato a Milano, in corso Buenos Aires, l’apertura del nuovo locale dedicato all’healthy food, circondandosi di amici e volti noti.

Tra gli ospiti anche Barbara D’Urso, neo giurata di Ballando con le stelle, che ha raggiunto i padroni di casa e si è resa protagonista di un simpatico siparietto con Fognini e Pennetta. Un incontro che arriva a poche settimane dal suo ritorno nel dance show di Rai1, previsto per i primi di ottobre.

E proprio il mondo di Ballando è stato protagonista della serata. Presenti i ballerini Giada Lini e Chiquito, insieme a Federica Nargi e Alessandro Matri. Tra gli altri ospiti Loredana Lecciso, Gabriella Golia, Manuel Casella, Omer Elomari e l’ex nuotatore Luca Marin. Una piccola reunion lontano dalla pista, tra brindisi e ricordi.

Per Fognini e Pennetta, però, il vero protagonista è il nuovo capitolo professionale. Insieme a Giuseppe De Lorenzo, CEO e fondatore del progetto, hanno scelto di puntare sull’healthy food. L’avventura è già presente, oltre che a Milano, anche a Brescia, in Polonia e a Dubai. Intanto cresce l’attesa per Barbara D’Urso, che oltre al ritorno a Ballando starebbe lavorando a nuovi progetti. Sui social ha lasciato intendere anche la possibilità di un podcast dedicato alle storie e alle persone.

Dopo i grandi successi sul campo, Fognini e Pennetta hanno cambiato terreno di gioco. E la nuova sfida, questa volta, si gioca tra business, televisione e mondanità.

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