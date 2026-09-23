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Vogue World Milano, da Jennifer Lopez a Gigi Hadid. Tutte le star in Galleria – FOTO

di Roberta Rizzo - 23 Settembre 2026

Milano si è trasformata per una sera nella capitale mondiale della moda. La Galleria Vittorio Emanuele II ha ospitato Vogue World Milano, una grande sfilata-spettacolo che ha riunito oltre 360 persone tra modelli, artisti e performer. A guidare la serata sono state Anna Wintour e Francesca Ragazzi, con il patrocinio del Comune di Milano e della Camera Nazionale della Moda Italiana.

L’evento, trasmesso anche in streaming a livello internazionale, ha unito moda, musica, danza, artigianato e tecnologia. Non sono mancati alcuni dei volti più conosciuti dello spettacolo internazionale, da Jennifer Lopez ad Alicia Keys, passando per Gigi Hadid e Naomi Campbell.

Roberto Bolle Lorenzo Musetti e Jennifer Lopez Arianna Fontana and Veronica Yoko Plebani Gigi Hadid walks Vittoria Ceretti Deva Cassel Cardi B

Vogue World Milano, uno spettacolo in cinque atti

La serata è stata costruita attorno a cinque capitoli dedicati alla creatività e all’ingegno italiano. Il primo ha celebrato l’artigianato attraverso alcune opere simboliche, tra cui un globo celeste inciso a mano, un telaio e un modello in legno del Duomo.

Sul palco sono poi arrivate le maestranze delle grandi maison, accompagnate dalle cento voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala.

Spazio anche all’innovazione. Nel quarto atto hanno sfilato quattro robot, affiancati da sportive italiane come Paola Egonu, Arianna Fontana, Myriam Sylla e Veronica Yoko. Un incontro tra moda, intelligenza artificiale e creatività umana pensato per interrogarsi sul futuro del settore.

Da Alicia Keys a Roberto Bolle

Tra i momenti più attesi c’è stata l’esibizione di Roberto Bolle, che ha danzato sulle note de La Traviata di Giuseppe Verdi insieme a sei ballerini. Alicia Keys, invece, si è esibita al pianoforte con I Feel Love di Donna Summer.

Il finale ha visto protagonisti otto “Memory Dresses”, creati per l’occasione da Armani Privé, Bottega Veneta, Dolce&Gabbana, Fendi, Ferragamo, Gucci, Prada e Valentino. Dalla cupola della Galleria sono poi scesi migliaia di origami di carta.

Jennifer Lopez, Gigi Hadid e le altre star

L’elenco degli ospiti è stato lunghissimo. Jennifer Lopez ha scelto un elegante abito Dolce&Gabbana. Presenti anche Monica Bellucci, Deva Cassel, Ghali, Elodie, Irina Shayk, Gigi Hadid, Vittoria Ceretti, Bianca Balti e Naomi Campbell.

Tra gli altri nomi figuravano Chiara Ferragni, Dakota Johnson, Heidi Klum, Stefano De Martino, Marco Mengoni, Levante, Stefano Accorsi e Claudio Santamaria.

Vogue World Milano ha avuto anche una finalità benefica. L’evento ha raccolto almeno due milioni di euro, destinati alla riqualificazione della biblioteca pubblica di Quarto Oggiaro. La prossima edizione di Vogue World, nel 2027, si terrà a San Francisco.