Cultura & Spettacolo

Oasis a Roma, è tripletta: annunciata la terza data all’Olimpico

di Roberta Rizzo - 23 Settembre 2026

Gli Oasis raddoppiano, anzi triplicano, a Roma. Liam e Noel Gallagher hanno annunciato un terzo concerto allo Stadio Olimpico, che si aggiunge alle due date già previste nella Capitale per l’estate 2027. La band britannica salirà sul palco anche il 26 luglio, oltre agli appuntamenti del 29 e 30 luglio.

La nuova data è stata aggiunta dopo la grande richiesta registrata per Oasis Live ’27, il tour che porterà nuovamente i fratelli Gallagher in giro per l’Europa e non solo. Roma resta l’unica città italiana presente nel calendario. Ad accompagnare gli Oasis nelle date italiane ci sarà anche Richard Ashcroft come special guest.

Oasis a Roma, come acquistare i biglietti

Per conquistare un posto allo Stadio Olimpico non sarà prevista una normale vendita libera. Il sistema scelto per Oasis Live ’27 prevede infatti una registrazione preventiva, che si è già conclusa.

Tra gli utenti registrati verranno selezionati casualmente i fan che riceveranno via email un codice personale e non trasferibile. Quest’ultimo permetterà di accedere alla vendita durante una specifica finestra temporale. Ricevere il codice, tuttavia, non garantirà automaticamente la disponibilità dei biglietti.

Le email saranno inviate tra il 24 e il 27 settembre. Al loro interno i fan troveranno il link, il giorno e l’orario assegnati per tentare l’acquisto.

Vendite dal 25 al 27 settembre

La vendita dei biglietti sarà distribuita tra venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, attraverso diversi slot. Ogni codice consentirà di comprare un massimo di quattro biglietti per la città assegnata.

Per Roma i prezzi dei posti standard partiranno da 92,29 euro e potranno raggiungere i 276,86 euro, commissioni comprese. Saranno disponibili anche pacchetti Vip e formule che comprendono il soggiorno in hotel.

Con l’aggiunta del nuovo concerto, gli Oasis saranno quindi protagonisti di tre serate allo Stadio Olimpico. Il tour partirà a maggio 2027 da Glasgow e attraverserà diverse città europee, tra cui Manchester, Monaco di Baviera, Barcellona, Amsterdam e Parigi, prima di arrivare nella Capitale.

Dopo Roma, Liam e Noel Gallagher proseguiranno il viaggio negli Stati Uniti e in Irlanda, per poi tornare nel Regno Unito e chiudere il tour a Knebworth, luogo simbolo nella storia della band.

Leggi qui tutte le news di Cultura&Spettacolo