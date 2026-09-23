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Intervista a Roberta Morise: “Carlo Conti mi riporta dove tutto è cominciato, stavolta però devo cambiare faccia”

di Nicola Santini - 23 Settembre 2026

Tale e Quale Show riaccende la prima serata di Rai1 e da questa sera per nove appuntamenti in diretta dagli Studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, Carlo Conti guiderà la sedicesima edizione del varietà costruito tra musica, imitazioni, ironia e trasformazioni.

Nel cast figura Roberta Morise, pronta a misurarsi con un terreno diverso rispetto alle precedenti esperienze televisive, nel quale canto e interpretazione dovranno convivere con l’imitazione. Abbiamo incontrato la conduttrice e cantante calabrese durante la conferenza stampa del programma, a poche ore dall’inizio di questa nuova avventura.

Roberta, quali sensazioni accompagnano il tuo rientro nella prima serata di Rai1?

“Non avrei potuto sperare in un ritorno migliore, visto che questo programma mi appassiona da sempre. È un vero onore poter far parte del cast”.

Ritrovi Carlo Conti, che ti ha accompagnata anche agli inizi della tua carriera a L’Eredità. Che rapporto professionale vi lega?

“Ho sempre considerato Carlo Conti il numero uno della televisione italiana e gli sono profondamente grata. Con lui, oltre ad aver condiviso il mio esordio televisivo a L’Eredità, ho preso parte anche ad alcune edizioni de I migliori anni: un’esperienza che non potrò mai dimenticare, perché mi ha permesso di duettare con giganti della musica leggera italiana come Lucio Dalla e Toto Cutugno. Adesso torno a cantare in prima serata sulla rete ammiraglia della TV di Stato e non potrei essere più felice”.

La tua esperienza nel canto potrebbe rappresentare un vantaggio in gara?

“In realtà no, anche perché in questo caso si tratta di imitazioni, con le quali, in passato, non mi sono mai cimentata”.

Quale artista potrebbe metterti maggiormente in difficoltà?

“Ammetto che avrei un bel po’ di difficoltà nell’imitare Orietta Berti, per una questione di vocalità, che è molto diversa dalla mia!”.

Quale cantante, invece, occupa un posto speciale tra le tue preferenze?

“Su questo non ho dubbi: Mia Martini. Per me, la più brava di tutte”.

Guardando alla musica internazionale, chi scegli?

“Ho un debole per Dua Lipa”.

Negli ultimi anni la tua presenza televisiva si è diradata. Cosa ti ha portata a questa scelta?

“L’ho fatto per dedicarmi al mestiere più bello del mondo: quello della mamma. I miei due piccoli, Gianmaria e Geremia, sono i regali più belli che la vita potesse farmi!”.

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