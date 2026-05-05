Esteri

Crisi demografica in Giappone: la popolazione infantile ai minimi storici

di Redazione - 5 Maggio 2026

La crisi demografica del Giappone continua ad aggravarsi e i nuovi dati ufficiali confermano una tendenza ormai strutturale: sempre meno bambini e nascite in costante calo. Secondo le ultime stime diffuse dal ministero degli Affari interni e delle Comunicazioni, la popolazione infantile è scesa a 13,29 milioni al 1° aprile 2026, con una diminuzione di 350mila unità rispetto all’anno precedente. Si tratta del livello più basso mai registrato da quando esistono dati comparabili, ovvero dal 1950. Il calo non riguarda solo i numeri assoluti, ma anche il peso dei più giovani nella società giapponese. I bambini sotto i 15 anni rappresentano oggi appena il 10,8% della popolazione totale, in diminuzione di 0,3 punti percentuali su base annua. Anche questo è un minimo storico. Il dato include sia cittadini giapponesi sia residenti stranieri ed è stato elaborato sulla base delle stime demografiche legate al censimento nazionale quinquennale.

Natalità in caduta libera: record negativo nel 2025

A confermare la gravità della situazione è anche il numero di nascite. Nel 2025 sono nati 705.809 bambini, il dato più basso mai registrato e il decimo anno consecutivo di calo. L’analisi per fasce d’età evidenzia chiaramente la contrazione; 0-2 anni: 2,13 milioni, 12-14 anni: 3,09 milioni. Questa distribuzione dimostra che le nuove generazioni sono sempre meno numerose, segnale di un declino destinato a proseguire nel tempo. La popolazione infantile giapponese è in diminuzione dal 1982, dopo aver raggiunto il picco di 29,89 milioni nel 1954. Anche la quota percentuale dei bambini sul totale della popolazione è in calo da 52 anni consecutivi, dal 1975. Nonostante politiche pubbliche e incentivi economici per sostenere le famiglie, il trend non è stato invertito. Secondo le rilevazioni delle Nazioni Unite, il Giappone presenta uno dei rapporti più bassi di popolazione infantile tra i grandi paesi sviluppati. Tra le nazioni con almeno 40 milioni di abitanti, è secondo solo alla Corea del Sud, che registra una quota ancora più bassa (10,2%).

Il 2030 come deadline per invertire la crisi demografica in Giappone

Il governo giapponese ha definito il periodo fino al 2030 come “l’ultima opportunità” per invertire la tendenza demografica. Tra le misure adottate l’ampliamento degli aiuti economici alle famiglie, gli incentivi alla natalità e politiche di conciliazione lavoro-famiglia. Tuttavia, i risultati finora sono stati limitati. Il progressivo invecchiamento della popolazione rappresenta una sfida enorme per il Giappone. Senza un’inversione di rotta, il paese rischia un forte squilibrio tra generazioni. Il Giappone si trova davanti a una delle crisi demografiche più profonde al mondo. I dati più recenti non lasciano spazio a interpretazioni: il calo delle nascite e della popolazione infantile è ormai strutturale. La sfida per i prossimi anni sarà capire se le politiche messe in campo riusciranno davvero a cambiare il corso della storia demografica del paese.