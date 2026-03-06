Attualità

Cristopher, 27 anni: accoltellato a morte dalla fidanzata

La giovane donna, pur essendo indagata per omicidio volontario aggravato dal legame affettivo, non è stata arrestata né sottoposta a fermo, e rimane al momento a piede libero

di Giorgio Brescia - 6 Marzo 2026

Inquirenti al lavoro a Parma. È indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo la giovane italo-cubana, che è ascoltata dai carabinieri di Parma dopo la morte del fidanzato, Cristopher Gaston Ogando

Una discussione trasformata in tragedia a Parma: la vittima è Cristopher Gaston Ogando, 27 anni, accoltellato a morte dalla fidanzata.

Il giovane, originario della Repubblica Dominicana, morto a seguito di una coltellata al termine di una lite in casa. La donna, una 21enne italo-cubana convivente della vittima, è ora indagata per omicidio volontario aggravato dal legame affettivo dalla Procura di Parma. La tragedia si è consumata due giorni fa in un appartamento al piano terra di Borgo Riccio, nel centro storico della città.

Cosa è accaduto: la lite, la coltellata e la chiamata al 118

Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite domestica all’interno dell’abitazione. Nel corso della discussione la giovane donna avrebbe colpito il compagno con un coltello da cucina, provocandone la morte. La ragazza è stata l’unica persona presente in casa al momento dell’aggressione e ha chiamato i soccorsi cercando di ottenere aiuto per il fidanzato.

Cristopher, gravemente accoltellato dalla fidanzata, è deceduto nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118, mentre i carabinieri e la scientifica hanno effettuato rilievi approfonditi nell’appartamento per ricostruire la dinamica dell’evento e la traiettoria della coltellata.

Le indagini della Procura: dinamica e movente

La Procura di Parma coordina le indagini sull’accaduto, valutando se il gesto sia stato volontario o maturato durante una colluttazione. Gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze di vicini e conoscenti, oltre alla documentazione medico-legale, per chiarire l’esatta sequenza degli eventi e il contesto della lite. Al vaglio anche il passato della coppia e eventuali precedenti tensioni o conflitti.

La giovane donna, pur essendo indagata per omicidio volontario aggravato dal legame affettivo, non è stata arrestata né sottoposta a fermo, e rimane al momento a piede libero.

Leggi anche Amore tossico, la violenza di genere tra i giovani