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Mercitalia compra otto locomotive Eurolight Dual

L'investimento che rientra nel programma da un miliardo di euro per ampliare e ammodernare la flotta merci italiana

di Pietro Pertosa - 15 Settembre 2026

Mercitalia Shunting & Terminal, società di FS Logistix, acquista otto locomotive bimodali Eurolight Dual di Stadler. Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la flessibilità e la sostenibilità dei servizi sulla rete nazionale. L’ordine, come si legge in una nota della società di logistica in seno al Gruppo Fs, consolida ulteriormente il successo di una famiglia di locomotive. Sviluppata specificamente per il mercato italiano e rappresenta un nuovo passo nella strategia di FS Logistix per il rinnovo dei propri asset.

Mercitalia compra otto locomotive Eurolight

La Eurolight Dual è stata sviluppata specificamente per rispondere alle caratteristiche della rete ferroviaria italiana. Combinando la trazione elettrica a 3 kV in corrente continua con un motore diesel Stage V. La locomotiva consente di operare senza interruzioni sia sulle linee elettrificate sia su quelle non elettrificate. Caratterizzata da prestazioni elevate, peso contenuto e un ridotto carico assiale di appena 20 tonnellate, è adatta a circolare sulle linee principali e secondarie dell’intero territorio italiano. La locomotiva Bo’Bo’ sviluppa una potenza massima di 3 MW in modalità elettrica e uno sforzo di trazione allo spunto di 330 kN. Integra inoltre i sistemi di sicurezza ETCS B3R2, SCMT e SSC, garantendo la piena compatibilità con la rete nazionale.

La soddisfazione di Stadler

“Siamo lieti che FS Logistix e Mercitalia Shunting & Terminal abbiano scelto la Eurolight Dual per le proprie attività”. Lo ha dichiarato Iñigo Parra, Executive Vice President della Divisione Spagna di Stadler. “La locomotiva è stata progettata per rispondere alle specifiche esigenze del mercato italiano, riunendo in un’unica piattaforma flessibilità, efficienza e sostenibilità. Questo nuovo ordine dimostra il valore che la tecnologia bimodale può offrire agli operatori di trasporto che intendono massimizzare le prestazioni operative, riducendo al tempo stesso la propria impronta ambientale”.

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“Così rinnoviamo la flotta e rafforziamo il trasporto”

“Rinnovare la nostra flotta significa investire nel futuro del trasporto ferroviario e rafforzarne il ruolo all’interno di un sistema logistico più competitivo e sostenibile”, ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix. “L’acquisizione di otto locomotive Eurolight Dual rientra in un programma complessivo di investimenti del valore di circa un miliardo di euro e ci consentirà di ampliare la disponibilità di mezzi moderni, efficienti e flessibili sulla rete italiana. Attraverso questi investimenti puntiamo a ridurre l’impronta ambientale delle attività logistiche e a rendere il trasporto ferroviario e intermodale alternative sempre più competitive rispetto alla strada”.