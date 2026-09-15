Cronaca

Rogo a Milano, distrutte 20 auto di lusso tra Ferrari e Porsche

Indagini serrate dopo l’incendio nel capannone, tre uomini incappucciati ripresi dalle telecamere mentre appiccano il fuoco alle auto di lusso

di Gianluca Pascutti - 15 Settembre 2026

@ANSAfoto

Un violento incendio ha distrutto nella notte tra sabato e domenica un capannone in via Keplero 19 a Pero, alle porte di Milano. La struttura era utilizzata come autorimessa per auto di pregio. Le fiamme hanno avvolto l’edificio in pochi minuti, riducendo in macerie muri e tetto. L’allarme è scattato attorno alle 2.30 del mattino, con il fuoco già visibile dalla strada.

Venti auto di lusso carbonizzate

Nel rogo sono rimaste distrutte o gravemente danneggiate circa 20 vetture di alto valore economico. Tra queste risultano Ferrari, Porsche, Bentley e altri modelli di lusso. Molte auto sono state trovate completamente carbonizzate, altre schiacciate dal crollo del tetto. L’area è stata dichiarata inagibile dopo le verifiche dei tecnici. Non si registrano feriti, perché il capannone era vuoto al momento dell’incendio.

Tre uomini incappucciati ripresi dalle telecamere

Le immagini di videosorveglianza hanno ripreso tre uomini incappucciati entrare nel cortile e poi nel capannone poco prima del rogo. I soggetti portavano una grossa tanica, verosimilmente contenente benzina o altro liquido infiammabile. Secondo la ricostruzione, avrebbero cosparso vetture e pareti con il liquido, quindi innescato il fuoco. Tra la loro uscita e l’esplosione delle fiamme sarebbero trascorsi circa 30 secondi. Gli investigatori ritengono quindi altamente probabile la natura dolosa dell’incendio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono arrivate dieci squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento. Le fiamme minacciavano anche i capannoni vicini, ma il fronte del fuoco è stato contenuto. Terminata la fase di spegnimento, è iniziata la bonifica dell’area e la messa in sicurezza dei resti della struttura. Le carcasse delle auto sono state lasciate in loco per i rilievi.

Indagini e possibili piste

La Polizia di Stato e il commissariato Rho‑Pero hanno acquisito tutti i filmati disponibili e stanno analizzando ogni dettaglio. Tra le ipotesi al vaglio ci sono ritorsione, tentativo estorsivo e altre motivazioni legate al valore delle auto di lusso.

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