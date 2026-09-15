Bollo auto: dal 2027 arrivano gli sconti?
In attesa dei futuri provvedimenti nazionali, una riduzione concreta è già attiva in alcune regioni per chi sceglie la domiciliazione bancaria del tributo: ecco dove
Bollo auto, verso lo sconto dal 2027: come potrebbe cambiare la tassa automobilistica. Il dibattito sull’alleggerimento della pressione fiscale torna a mettere in primo piano il bollo auto.
Bollo auto: si cambia
Dopo le recenti dichiarazioni del vicepremier Antonio Tajani e la posizione più prudente della maggioranza orientata a una revisione parziale, l’esecutivo sta valutando una riforma mirata della tassa automobilistica.
Come funzionerebbe lo sconto progressivo
L’ipotesi principale al vaglio dell’esecutivo punta su una riduzione “a geometria variabile”, riservata esclusivamente a chi è in regola con i versamenti passati.
Il meccanismo intende avvantaggiare soprattutto chi possiede auto di piccola cilindrata (le cosiddette utilitarie), garantendo un risparmio tangibile.
Al contrario, lo sconto andrebbe progressivamente ad azzerarsi per le vetture più potenti, come ammiraglie e Suv.
I criteri definitivi
Da decidere come calcolare l’agevolazione — se legati alla potenza in kW o ad altri parametri tecnici —: criteri ancora in fase di definizione.
Le tempistiche e il nodo del gettito regionale
Gli automobilisti dovranno comunque attendere. Un eventuale intervento approvato nella legge di bilancio di fine anno produrrebbe i suoi effetti concreti solo a partire dal 2027.
A frenare un’abolizione totale è l’impatto economico del tributo. Garantisce alle casse delle Regioni un gettito complessivo compreso tra 6,5 e 7 miliardi di euro all’anno.
Qualsiasi taglio significativo richiede quindi coperture finanziarie solide per non privare gli enti locali di risorse fondamentali.
L’alternativa immediata: lo sconto con domiciliazione
In attesa dei futuri provvedimenti nazionali, una riduzione concreta è già attiva in alcune regioni per chi sceglie la domiciliazione bancaria del tributo.
Pagando il bollo tramite addebito diretto su conto corrente, i residenti in Lombardia ottengono uno sconto del 15%, mentre in Lazio e Campania il taglio è del 10%. Su un importo medio di 200 euro, il risparmio annuale varia così da 20 a 30 euro.
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