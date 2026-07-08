Esteri

Crosetto: “Nessun italiano coinvolto negli attacchi Iran”

Il ministro rassicura: "Continueremo a monitorare la situazione"

di Martino Tursi - 8 Luglio 2026

Il ministro Guido Crosetto riferisce che nessun militare italiano è stato coinvolto negli attacchi registratisi tra Iran e Stati Uniti questa notte. E lo ha fatto in una nota affidata alla piattaforma social di X. In cui il titolare della Difesa ha rassicurato sul fatto che nessun soldato tricolore è rimasto coinvolto nello scambio di attacchi tra Centcom e Guardie della Rivoluzione. E ha ribadito di seguire con costanza e attenzione tutto ciò che accade e che potrebbe accadere in Medio Oriente. Direttamente da Ankara dove sta partecipando al vertice Nato.

Crosetto: “Nessun italiano coinvolto in attacchi Iran”

Il ministro Crosetto ha sgomberato ogni dubbio sugli italiani e gli attacchi Iran. “Sto seguendo da Ankara, dove mi trovo per il summint della Nato, l’evolversi della situazione in Iran e, più in generale, nell’intera area del Medio Oriente. Sono in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Portolano, e con il Comandante del Covi, Generale di Corpo d’Armata Iannucci per ricevere aggiornamenti su quanto sta accadendo”. Il primo bilancio tratto dal ministro è buono: “La priorità assoluta resta la sicurezza dei nostri militari e di tutto il personale italiano impegnato nei teatri operativi internazionali. Desidero rassicurare che, allo stato attuale, il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto. Continueremo a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, pronti ad adottare ogni misura necessaria a tutela dei nostri connazionali”.

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