Cultura & Spettacolo

U2, ritorno col botto, Street Of Dreams il singolo che apre una nuova era

di Gianluca Pascutti - 8 Luglio 2026

Gli U2 tornano con nuova musica e lo fanno in grande stile. Street Of Dreams è il nuovo singolo della band irlandese, pubblicato ieri 7 luglio 2026. Il brano è il primo estratto dal prossimo album di studio, ancora senza titolo ufficiale. Si tratta del primo vero album di inediti dopo nove anni, dalla stagione di Songs of Experience del 2017. La pubblicazione del disco è attesa entro la fine del 2026. Per la band è un passaggio cruciale, perché coincide con il 50º anniversario dalla formazione.

Il suono di Street Of Dreams, U2 classici, ma contemporanei

Street Of Dreams è prodotto da Jacknife Lee e porta in primo piano l’inconfondibile sound degli U2. La voce emotiva di Bono, le chitarre atmosferiche di The Edge, il basso di Adam Clayton e la batteria di Larry Mullen Jr. costruiscono un brano dal respiro ampio. Il singolo mescola energia, spiritualità e speranza. Il testo immagina un luogo in cui tutte le porte sono aperte, con riferimenti a giustizia, compassione e comunità. Non manca una sfumatura internazionale, con alcune linee in spagnolo che rafforzano il legame con il video.

Il video girato a Città del Messico

Il videoclip ufficiale di Street Of Dreams è stato girato a Città del Messico nel maggio 2026. Le riprese hanno coinvolto uno scuolabus personalizzato dall’artista messicano Chavis Mármol e un miniconcerto in Plaza Santo Domingo. Il set è diventato un vero evento urbano. Pioggia e tuoni hanno causato il guasto di un generatore. Una famiglia del posto ha ospitato la band nel proprio appartamento, permettendo di proseguire le riprese dal balcone. Un episodio che racconta bene il rapporto tra gli U2 e la città.

U2 e l’impegno sociale, la Street Child World Cup

Durante la permanenza in Messico, gli U2 hanno partecipato alla Street Child World Cup 2026 al Parque Ecológico Lago de Texcoco. L’iniziativa usa il calcio per richiamare l’attenzione sui diritti dei bambini di strada. La presenza della band conferma la loro vocazione a unire musica, impegno civile e attenzione sociale. Street Of Dreams si inserisce in questa linea, con un messaggio di inclusione e possibilità.

Un singolo che apre la strada al nuovo album

Street Of Dreams è disponibile in digitale e sulle principali piattaforme di streaming. Il brano funziona come biglietto da visita del nuovo progetto. Per i fan è il segnale che gli U2 sono pronti a inaugurare una nuova fase creativa, senza rinunciare alla propria identità. La street of dreams diventa così il simbolo di un ritorno atteso e di un futuro ancora tutto da scrivere di una della band più amate al mondo. Gli U2 sono finalmente ritornati.

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