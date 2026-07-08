Esteri

Meloni rassicura Zelensky: “Impegno per la pace duratura”

Merz: "Russia non ha alcuna possibilità di vincere"

di Pietro Pertosa - 8 Luglio 2026

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente dell'Ucraina Volodymir Zelensky durante l'incontro a Palazzo Chigi, Roma, 15 Aprile 2026. ANSA/US PALAZZO CHIGI ATTILI

Giorgia Meloni incontra ad Ankara il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A cui ha ribadito l’aiuto e il sostegno dell’Italia. La premier, a margine del vertice Nato che si sta tenendo in questi giorni nella capitale turca, ha avuto un colloquio con il leader di Kiev. Un appuntamento che è servito a rinsaldare l’alleanza e a rinforzare la volontà italiana di sostenere lo sforzo ucraino nell’ambito della guerra che ormai da più di quattro anni oppure l’Ucraina alla Russia.

Meloni incontra Zelensky

Chiare e nette le parole di Meloni a Zelensky. “Nel corso del colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura”. Così si legge in una nota di Palazzo Chigi. “Il presidente del Consiglio ha inoltre confermato la prosecuzione dell’assistenza italiana alla popolazione ucraina. Con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi”. La guerra continua a far danni e a mietere vittime.

“Mosca non ha alcuna possibilità di vincere”

Non solo quella dell’Italia. A Zelensky, oltre che l’impegno di Meloni, è giunta la vicinanza della Germania. Il cancelliere Merz ha ribadito che la Russia “non ha alcuna possibilità di vincere” la guerra in Ucraina. Per Merz, il Cremlino “non raggiungerà i propri obiettivi bellici. E prima porremo fine a questo conflitto, meglio sarà per l’Europa, per la Russia e per la pace globale”.

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