Storie

Chiamano i pompieri per salvare degli anatroccoli, ma nel cassonetto trovano Jack

di Francesca Petrosillo - 27 Agosto 2026

Una segnalazione per alcuni animali in difficoltà si è trasformata in un salvataggio del tutto inaspettato. I vigili del fuoco di Miami-Dade, intervenuti nei pressi di un cassonetto, pensavano infatti di dover soccorrere degli anatroccoli. Al loro arrivo, però, hanno trovato un cucciolo di cane nero, solo e provato dal caldo.

La scoperta ha dato inizio a una storia a lieto fine. I pompieri della squadra 48 del Miami-Dade Fire Rescue hanno recuperato il piccolo e hanno deciso di occuparsi di lui.

Il cucciolo trovato nel cassonetto

La chiamata è arrivata venerdì scorso. La segnalazione parlava di alcuni anatroccoli rimasti intrappolati all’interno di un contenitore dei rifiuti. Una volta sul posto, i soccorritori hanno controllato il cassonetto, ma degli uccelli non c’era alcuna traccia.

Tra i rifiuti si trovava invece un cucciolo meticcio di Labrador, dal pelo nero. Il cane era accaldato e ansimava a causa delle alte temperature.

I pompieri si sono avvicinati con prudenza per evitare di spaventarlo ulteriormente. Dopo pochi minuti, il piccolo ha iniziato a fidarsi dei suoi soccorritori e si è lasciato recuperare.

Nessuna traccia della famiglia del cane

Dopo averlo messo al sicuro, i vigili del fuoco hanno controllato le sue condizioni. Il cucciolo non sembrava presentare ferite evidenti, ma non aveva una medaglietta o altri elementi utili per rintracciare il proprietario.

Restava quindi da capire come fosse finito nel cassonetto e da quanto tempo si trovasse lì. Non era nemmeno chiaro se qualcuno lo stesse cercando. I pompieri, però, hanno deciso di non abbandonarlo e lo hanno portato con loro.

Il cucciolo Jack arriva in caserma

Una volta raggiunta la caserma, per il cane è iniziato un nuovo capitolo. I suoi soccorritori gli hanno dato da mangiare, lo hanno lavato e gli hanno preparato un posto tranquillo dove riposare. Poi hanno scelto per lui anche un nome: Jack.

Il cucciolo si è ambientato rapidamente e ha iniziato a interagire con i pompieri. In poco tempo, la paura ha lasciato spazio alla curiosità e Jack è diventato una presenza speciale all’interno della squadra 48.

Jack cerca una famiglia definitiva

La storia non si è conclusa con il salvataggio. In attesa di trovare una famiglia definitiva per Jack, uno dei vigili del fuoco ha deciso di accoglierlo temporaneamente nella propria casa.

Dopo l’esperienza nel cassonetto, il cucciolo può così contare su un ambiente sicuro e sulle cure dei suoi soccorritori. Una chiamata partita per salvare alcuni presunti anatroccoli si è trasformata, alla fine, nella seconda possibilità di Jack.