Cultura & Spettacolo

Manuela Moreno è la regina dell’estate

di Nicola Santini - 27 Agosto 2026

Ci sono estati televisive che servono soltanto a traghettare il pubblico verso settembre e altre che finiscono per cambiare le gerarchie. Manuela Moreno appartiene alla seconda categoria. Arrivata alla guida di “Vita in Diretta” il 29 giugno, ha trasformato quella che poteva sembrare una prestigiosa conduzione estiva nella consacrazione di un volto che Rai 1 aveva già in casa e che meritava uno spazio così importante.

Gli ascolti hanno accompagnato questa crescita con risultati eccellenti. Ha viaggiato oltre il 19 per cento di share medio, con punte superiori al 22 e conquistando anche il confronto diretto con Canale 5. Il 20 luglio la parte conclusiva ha raccolto 1 milione 749 mila spettatori con il 21,7 per cento, mentre il 20 agosto Moreno ha portato il programma fino a 1 milione 621 mila spettatori e al 19,55 per cento. Numeri che raccontano un successo costruito settimana dopo settimana.

Ma ridurre tutto all’Auditel sarebbe ingeneroso. Moreno ha dato al pomeriggio di Rai 1 il proprio carattere, mantenendo la solidità della giornalista anche quando la cronaca cede il posto al costume e alla leggerezza. Ha sorriso molto, ascoltato ancora di più e trovato una familiarità con il pubblico che difficilmente si costruisce a tavolino. Soprattutto, ha evitato il rischio più facile di diventare la supplente estiva di Matano. “Vita in Diretta” con lei ha avuto un’identità precisa e riconoscibile. Quando il 4 settembre arriverà il momento dei saluti, resterà un dato difficile da archiviare insieme alla stagione appena trascorsa. La regina dell’estate 2026 si chiama Manuela Moreno.

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