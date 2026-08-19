Torino

Da giovedì (forse) qualche temporale porterà un po’ di fresco a Torino

di Redazione - 19 Agosto 2026

Arriva finalmente un po’ di fresco? Dopo settimane segnate da caldo intenso e notti tropicali, a Torino – almeno sembra – si avvicina un cambiamento del tempo. Tra oggi, martedì 18, e mercoledì 19 agosto le temperature resteranno ancora elevate, ma dalla seconda parte di mercoledì l’arrivo di correnti più umide dovrebbe favorire un aumento dell’instabilità, con piogge e temporali destinati a interessare maggiormente il Piemonte nella giornata di giovedì.

Il cambiamento dovrevve arrivare dopo un’estate particolarmente calda. Luglio 2026 è stato infatti il secondo luglio più caldo in Piemonte dal 1958, con una temperatura media regionale di 22,3 gradi e massime medie in pianura di 32 gradi. L’8 luglio diversi termometri torinesi hanno inoltre stabilito nuovi primati per il mese.

Ancora più significativo quanto accaduto ad agosto: il 6 agosto la stazione Arpa di via della Consolata a Torino ha registrato una minima di 27 gradi, nuovo primato assoluto della serie storica della stazione. Nello stesso periodo in città le temperature massime hanno raggiunto valori prossimi ai 40 gradi.

Nei prossimi giorni lo scenario dovrebbe quindi diventare più sopportabile, soprattutto dopo il passaggio della fase temporalesca. Il caldo non scomparirà definitivamente, ma la prevista diminuzione delle temperature potrebbe interrompere almeno temporaneamente la lunga fase di afa che ha caratterizzato buona parte dell’estate torinese.

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