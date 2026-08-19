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“Femminicidio”: la parola più cliccata sul web

Non sono solo dati statistici, ma "fenomeni spia" di una società che tenta di decodificare la propria cronaca nera attraverso il lessico

di Dave Hill Cirio - 19 Agosto 2026

Le dieci parole più consultate sul sito dell'enciclopedia Treccani

Mentre la Riviera del Brenta si popola di taccuini e telecamere, il cursore di milioni di utenti lampeggia sulla barra di ricerca del portale Treccani: “femminicidio”.

Femminicidio: la parola più cliccata

Un movimento binario: da un lato l’afflusso di cronisti di nera, dall’altro l’urgenza digitale di dare un nome al male. Dall’inizio del 2026, “femminicidio” è la parola più consultata dagli italiani, seguita da termini come “maranza” e, significativamente, “overtourism”.

Non sono solo dati statistici, ma “fenomeni spia” di una società che tenta di decodificare la propria cronaca nera attraverso il lessico.

Il destino di Tania

In provincia di Venezia, la sera di Ferragosto, la cronaca ha divorato le definizioni sociologiche: Tania Terrin, 39 anni, è stata strangolata sul divano di casa dall’ex compagno Dino Keber, 43 anni, che si è poi tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione di Dolo.

La dinamica non è quella di un raptus improvviso, ma il terminale di una sequenza di “reati spia” — segnali sentinella come maltrattamenti e atti persecutori che precedono l’epilogo fatale.

Tania aveva denunciato l’uomo otto volte, ad aprile lui aveva già tentato di strangolarla, atto che aveva portato a un ammonimento ufficiale del questore e a una sorveglianza periodica dei carabinieri.

Le preoccupazioni via Whatsapp

Il dettaglio che trasforma questo fatto in uno specchio dei tempi è digitale: “Se viene questa persona non apritegli”, scriveva Tania nella chat WhatsApp del condominio, allegando la foto di Keber.

Il costume della difesa privata via social che si scontra con la lentezza delle misure di protezione istituzionali.

Un delitto consumato a pochi chilometri da Fossò dove nel 2023 fu uccisa Giulia Cecchettin.

La Riviera del Brenta quasi come un distretto geografico particolare. In esso la parola “femminicidio” ha smesso di essere un neologismo accademico per diventare toponomastica del dolore

Il tragico paradosso

C’è perfino un paradosso in questo spaccato. Una società che cerca convulsamente la definizione di “femminicidio” sui dizionari (termine eletto parola dell’anno già nel 2023). Ma che poi, davanti alle 21mila donne vittime di reati di genere nel solo primo semestre del 2024, sembra incapace di trasformare la consapevolezza linguistica in barriera protettiva.

La parola “spia” su Treccani segnala l’allarme, ma il messaggio WhatsApp di Tania Terrin rimane il muto testimone di una cronaca che il costume nazionale non riesce ancora a prevenire.