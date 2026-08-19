Tecnologia

Gli occhiali intelligenti che non trovi su Topolino

Quando un paio di occhiali scoprono il punto cieco di un sistema scolastico quasi perfetto

di Andrea Fiore - 19 Agosto 2026

Sembra ieri, ma è passato parecchio tempo da quando sul retro della copertina dei “giornaletti” comparivano i famigerati occhiali ai raggi X. Erano li, a portata di mano, tra una crema per far crescere i muscoli e le scimmie di mare, pronti per essere ordinati e consegnati per posta.

Pochi lo ammettono, ma almeno per un attimo la tentazione di acquistarli era più forte della consapevolezza di ricevere una fregatura. In quegli anni le regole sulla pubblicità ingannevole non esistevano e un esercito selezionato tra creduloni e temerari goliardici ricevette a casa una deludente montatura con due spirali al posto delle lenti.

Gli occhiali AI che mandano in tilt il sistema scolastico coreano

Oggi le cose sono cambiate. In Corea del sud, un ragazzo ha inforcato un paio di smart glasses AI, capaci di mostrare le risposte dopo che la fotocamera integrata scansiona il foglio.

Risultato: risolti i 30 quesiti del test di matematica del Suneung (l’equivalente coreano della maturità) in 18 minuti, ottenendo 96/100. Il video, pubblicato dal tech‑youtuber Techmong, è diventato virale e ha scatenato un’ondata di panico nelle scuole coreane.

La Corea del Sud, che ha costruito il suo sistema educativo come una macchina di precisione, scopre che basta una lente per far saltare il meccanismo.

Alcuni istituti hanno già vietato gli occhiali AI durante gli esami, mentre i docenti vengono formati per riconoscere modelli sospetti; si parla di metal detector, nonostante molti dispositivi siano in plastica o titanio e quindi difficili da individuare.

Si intensificano i controlli visivi su montature e gesti degli studenti. Le autorità, invece, procedono con maggiore cautela: il Ministero dell’Istruzione ha diffuso liste dei modelli attualmente in commercio da bandire.

Gli occhiali ai raggi X erano una burla da retrocopertina. Questi sono un detonatore culturale. E il Suneung, pilastro dell’identità nazionale, scopre che basta una lente per mostrare ciò che nessuno voleva vedere: un sistema che non è più in grado di controllare il proprio futuro.

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