Dacia rinnova Duster, nuovi motori più potenti ed efficienti

di Italpress - 13 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Dacia rinnova la gamma motorizzazioni del Duster con l’obiettivo di offrire più potenza, maggiore piacere di guida e minori emissioni di CO2, senza rinunciare a uno dei punti di forza storici del modello: il prezzo accessibile. L’aggiornamento interessa tutte le principali versioni e rafforza il percorso di elettrificazione del marchio.

La novità più importante è rappresentata dal nuovo Hybrid 155, che sostituisce l’Hybrid 140. Già adottato su Bigster, questo sistema abbina un motore benzina quattro cilindri da 109 cavalli a due unità elettriche e a una batteria da 1,4 kWh, con trasmissione automatica elettrificata.

Grazie alla frenata rigenerativa, il Duster può viaggiare in ambito urbano fino all’80% del tempo in modalità completamente elettrica. I consumi combinati partono da 4,6 litri per 100 chilometri, con emissioni di CO2 a partire da 105 grammi al chilometro, in miglioramento rispetto alla precedente generazione. Il prezzo di partenza è fissato a 26.650 euro.

Accanto all’ibrido full hybrid debutta anche il Mild Hybrid 140, che prende il posto del Mild Hybrid 130. Questa versione garantisce un consumo combinato a partire da 5,4 litri per 100 chilometri e una riduzione delle emissioni di circa il 10% rispetto ai motori benzina di pari potenza. Il listino parte da 23.150 euro.

Dacia rafforza inoltre la proposta GPL con il nuovo Eco-G 120, più potente di 20 cavalli rispetto alla versione precedente. Il doppio serbatoio da 50 litri ciascuno consente un’autonomia fino a 1.380 chilometri, mantenendo invariata la capacità del bagagliaio. Le emissioni di CO2 risultano inferiori del 10% rispetto alle motorizzazioni benzina equivalenti, mentre i consumi si attestano a 7,5 litri per 100 chilometri in modalità GPL. Il prezzo resta uno dei più competitivi del segmento, con listino a partire da 19.990 euro e consegne previste dal primo trimestre 2026.

Le novità sotto il cofano si accompagnano a piccoli aggiornamenti di prodotto: nuovi abbinamenti per gli interni nella versione Journey, regolazione lombare per il sedile del conducente e nuovi cerchi in lega neri per l’allestimento Extreme. Le versioni ibride introducono inoltre l’Adaptive Cruise Control di serie sulla Journey e disponibile in opzione sulla Extreme.

Con una gamma composta da quattro motorizzazioni conformi alla normativa EU6e bis, Dacia Duster consolida così la propria posizione come SUV pratico, efficiente e accessibile, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento a consumi e sostenibilità.

