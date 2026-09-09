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Dal lago a Budapest: il percorso professionale di Ugo Lattuada oltre i cliché

Il ventiquattrenne di Barni entra nella Siffredi Academy e scopre la disciplina, la tecnica e la struttura nascosta dietro un settore spesso raccontato in modo superficiale

di Andrea Fiore - 9 Settembre 2026

Per molti è un mondo circondato da stereotipi. Per Ugo Lattuada, 24 anni, giardiniere di Barni, un piccolo borgo in provincia di Como, è invece un ambito che richiede disciplina, preparazione e competenze tecniche. La sua scelta di frequentare la Siffredi Academy in Ungheria nasce proprio dal desiderio di capire cosa ci sia davvero dietro l’industria dei contenuti per adulti, al di là delle semplificazioni.

Il percorso inizia in Abruzzo, con un casting che gli apre le porte a una realtà più strutturata di quanto immaginasse. Da lì la decisione di proseguire con una formazione specifica a Budapest, all’interno del progetto ideato da Rocco Siffredi. Quattro giorni di lavoro sul set, esercizi di recitazione, studio dei movimenti davanti alla macchina da presa, gestione delle dinamiche tecniche. Una full immersion che Lattuada descrive come un’esperienza formativa prima ancora che professionale.

Alla Academy l’attenzione è rivolta soprattutto alla qualità del lavoro: postura, concentrazione, tempi, rispetto del set. Elementi che raramente emergono nel racconto pubblico di questo settore, ma che costituiscono la base di ogni produzione. La presenza di Siffredi, figura di riferimento internazionale, aggiunge un ulteriore livello di rigore, ma anche di umanità: consigli pratici, metodo, attenzione ai dettagli.

Per Lattuada, questa è una scelta che non nasce dall’improvvisazione, ma da un percorso scandito da tappe precise: il casting, la formazione, il confronto con professionisti del settore.

La sua storia mostra un aspetto spesso ignorato: dietro un settore percepito come leggero o improvvisato esiste invece una filiera che richiede competenze, preparazione e responsabilità. Un mondo che, al netto dei pregiudizi, funziona come qualsiasi altra produzione audiovisiva e che si regge su professionalità reali.

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