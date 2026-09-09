Salute

Sanità, UAP lancia l’allarme: “Non esistono due sistemi, ci stiamo giocando il Ssn”

di Eleonora Ciaffoloni - 9 Settembre 2026

“Non esistono due sanità, ma un solo diritto alla cura”. È il messaggio lanciato dalla presidente della UAP, Mariastella Giorlandino, durante la conferenza stampa organizzata a Roma dall’Unione nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata, che riunisce 27 mila strutture accreditate e oltre 350 mila lavoratori.

Al centro dell’incontro, il nuovo nomenclatore tariffario e il rischio che tariffe considerate non sostenibili mettano in crisi una parte fondamentale del Servizio sanitario nazionale. “Il privato accreditato integra il pubblico, non lo sostituisce”, ha ribadito Giorlandino, indicando come priorità la tutela del cittadino, la qualità delle cure, tariffe costruite sui costi reali e una programmazione unitaria tra Stato, Regioni e strutture accreditate.

I dati di UAP

Secondo i dati presentati dalla UAP, su 2.040 prestazioni analizzate il 78% delle tariffe non aumenta e l’85,7% resta al di sotto del valore che avrebbe avuto con la sola rivalutazione Istat. “Una tariffa incongrua significa meno servizi e liste d’attesa più lunghe”, è la denuncia dell’associazione.

Alla conferenza hanno preso parte numerosi rappresentanti del mondo sanitario e delle sigle di categoria, tra cui Valter Rufini (Feder-Anisap), Aldo Allegretti (Confapi Puglia), Alessandro Totaro (Confesercenti Salute), Leonardo Di Maggio (Federcardio), Mauro Picozzi (Aiop Lazio), Elisa Interlandi (Anmed) e Foad Aodi (Amsi).

Tra gli interventi più incisivi quello del presidente dell’Ordine dei Medici di Roma e del Lazio, Antonio Magi: “Ci stiamo giocando il Servizio sanitario nazionale”. Magi ha inoltre richiamato l’attenzione sulla fuga dei giovani medici e sulle profonde differenze tra le Regioni, sostenendo la necessità di una regia pubblica capace di valorizzare anche il contributo del privato accreditato.

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