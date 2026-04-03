Attualità

Dalla Nazionale cantanti all’Arena di Verona: chi è Gianmarco Mazzi

Il ricco curriculum del nuovo ministro: da Verona a Roma, tutte le tappe del percorso

di Maria Graziosi - 3 Aprile 2026

Dalla laurea in giurisprudenza al mondo dello spettacolo per arrivare poi al Ministero del Turismo: ecco chi è Gianmarco Mazzi. Il nuovo ministro ha giurato questa mattina nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Esponente di Fratelli d’Italia, già ricopriva l’incarico di sottosegretario alla Cultura. Il nome di Mazzi arriva un po’ a sorpresa ma, in fondo, nemmeno troppo. Il curriculum del nuovo ministro è di quelli che pesano ed è importante.

Chi è Gianmarco Mazzi

A luglio prossimo compirà 66 anni. Veronese, si è laureato in giurisprudenza con una tesi in diritto amministrativo. Gianmarco Mazzi è stato tra i promotori della Nazionale italiana cantanti e dagli anni ’80 intrattiene collaborazioni a vario titolo con big della musica italiana, dai Pooh a Gianni Morandi, da Lucio Dalla e Caterina Caselli, fino a Francesco Baccini, di cui è stato manager per una decina d’anni. Dal 1992 ha curato l’attività artistica e tv di Adriano Celentano.

Dalla Nazionale cantanti all’Arena di Verona

Ma non c’è solo musica e tv nel curriculum del nuovo ministro al Turismo Gianmarco Mazzi. Dal 2017 al 2022, ha assunto infatti il ruolo di direttore artistico nonché quello di amministratore delegato della società di gestione dell’Arena di Verona. Sul fronte dell’attività politica, dopo il lavoro nel 2004 come consulente del ministero delle Comunicazioni, Mazzi si è candidato alle elezioni del 2022 come capolista proprio di Fratelli d’Italia in Veneto e riesce a farsi eleggere deputato. Prima membro della commissione Cultura, è diventato sottosegretario alla Cultura con il ministro Gennaro Sangiuliano, venendo poi confermato dal successore Alessandro Giuli.