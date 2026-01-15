Attualità

Commercio estero extra Ue, il 2025 si chiude tra incertezze e nuovi equilibri

di Marco Montini - 15 Gennaio 2026

Il 2025 si è appena chiuso lasciando alle imprese l’immagine di un anno attraversato da forti contrasti e cambiamenti profondi. È stato un periodo segnato da un contesto internazionale instabile, in cui le tensioni commerciali e geopolitiche hanno continuato a pesare sulle decisioni strategiche, mentre nuovi accordi di libero scambio stanno aprendo scenari inediti e ridefinito priorità e mercati di riferimento. La congiuntura economica globale, complessa e disomogenea, inoltre potrebbe aver imposto alle aziende una gestione attenta delle risorse e una capacità costante di adattamento.

2025: anno di transizione secondo i dati sul commercio estero

In questo quadro, il 2025 sembra essere stato dunque un anno di transizione, più che di consolidamento, i cui effetti emergono oggi con maggiore chiarezza in alcuni importanti dati, diffusi poco prima di Natale dall’Istat. In particolare sul commercio estero extra europeo di fine anno. A novembre 2025 infatti si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un’ampia riduzione congiunturale delle importazioni (-7,4%) mentre le esportazioni risultano stazionarie. La stazionarietà su base mensile dell’export è sintesi di un aumento delle vendite di beni strumentali (+4,2%) e beni intermedi (+0,7%) e di una riduzione delle esportazioni di energia (-9,2%), beni di consumo non durevoli (-3,5%) e durevoli (-1,1%).

Andamento di importazioni ed esportazioni nel trimestre settembre-novembre 2025

Dal lato dell’import, a esclusione di beni intermedi (+1,6%), si rilevano diminuzioni congiunturali diffuse, la più ampia per beni di consumo non durevoli (-21,0%). Nel trimestre settembre-novembre 2025, rispetto al precedente, sottolinea l’Istituto di Statistica, l’export si riduce dello 0,4%; a contribuire sono le minori vendite di energia (-18,3%), beni di consumo durevoli (-4,0%) e beni strumentali (-3,7%), mentre crescono le esportazioni di beni intermedi (+5,0%) e beni di consumo non durevoli (+1,1%). Nello stesso periodo, l’import diminuisce dello 0,9%, per effetto dei minori acquisti di energia (-14,0%) e beni strumentali (-5,0%).

Dinamica tendenziale e saldo commerciale con i paesi extra Ue

A novembre 2025 l’export flette su base annua del 3,3% (era +4,1% a ottobre). La flessione tendenziale dell’export nazionale verso i mercati extra Ue si deve alle minori vendite di energia (-37,8%), beni di consumo durevoli (-27,2%), beni strumentali (-6,3%) e beni di consumo non durevoli (-1,2%); per contro, aumenta l’export di beni intermedi (+11,9%). L’import registra una flessione tendenziale più ampia (-11,3%), che riguarda tutti i raggruppamenti, tranne i beni intermedi (+0,9%), in contenuto aumento. E ancora, a novembre 2025 l’avanzo commerciale con i paesi extra Ue27 è pari a +6.918 milioni di euro (+5.358 milioni nello stesso mese del 2024). Il deficit energetico (-3.152 milioni) è inferiore rispetto a un anno prima (-4.177 milioni). L’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici sale da 9.536 milioni di novembre 2024 a 10.070 milioni di novembre 2025.

I dati sui flussi di commercio estero per area geografica

A novembre 2025 si rilevano ampie riduzioni su base annua delle esportazioni verso Turchia (-41,1%), paesi ASEAN (Sud-zest Asiatico) e Regno Unito (-18,0%); si riducono anche le vendite verso paesi Mercosur (Sudamerica) e Stati Uniti (-3,0%). Aumentano le esportazioni verso paesi OPEC (+18,8%) e Svizzera (+12,2%). Le importazioni dai paesi Opec (-34,6%) – Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio – registrano la contrazione tendenziale più ampia; diminuiscono anche gli acquisti da Svizzera (-14,1%), Regno Unito (-12,6%), Stati Uniti (-8,2%), Turchia (-6,8%) e Cina (-4,2%).

Per contro, crescono le importazioni da paesi ASEAN (+19,4%), India (+2,7%) e paesi MERCOSUR (+2,6%). Questa la sfilza dei numeri, ma quale è il commento dell’Istat? “A novembre, l’export verso i paesi extra Ue27 risulta stazionario su base mensile. Su base annua, la sua flessione, spiegata soprattutto dalle minori esportazioni di beni di consumo durevoli e beni strumentali, è influenzata dalle vendite di mezzi di navigazione marittima registrate a novembre 2024; al netto di queste, si stima una flessione tendenziale meno ampia (da -3,3% a -1,7%).

In un quadro di contrazioni diffuse, la riduzione congiunturale dell’import si deve in particolare aiminori acquisti di beni di consumo non durevoli; la sua flessione tendenziale, alle minori importazioni di energia. Nei primi undici mesi del 2025, la dinamica tendenziale dell’export verso i paesi extra Ue è positiva (+2,0%, +2,5% al netto dell’energia); quella dell’import è più sostenuta (+3,8%)”. L’avanzo commerciale con i paesi extra Ue, infine, è pari a +47,6 miliardi di euro: era +50,6 miliardi nello stesso periodo del 2024.

