Ddl Pmi, Santanché “Storico traguardo a tutela di imprese e consumatori”

di Italpress - 4 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – “L’approvazione della normativa sulle false recensioni segna il raggiungimento di uno storico traguardo a tutela di imprese e consumatori. La nuova legge, fortemente voluta dal ministero del Turismo, è una significativa presa di posizione contro quelle pratiche scorrette che danneggiano il tessuto imprenditoriale ed economico, intaccando la reputazione delle aziende e ingannando i turisti. Siamo orgogliosi di essere i pionieri, in Europa, su una tematica di stretta attualità sulla quale era necessario e doveroso intervenire per garantire trasparenza, correttezza e legalità nel mercato”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, accoglie l‘approvazione del Ddl pmi, contenente la disciplina relativa alla lotta alle false recensioni, rivolta alle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica.

