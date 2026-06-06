Future Food Institute: soluzioni concrete alla Venice Climate Week

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Roversi: sindaci, studenti, imprenditori e scienziati a confronto

di Askanews - 6 Giugno 2026

Venezia, 6 giu. (askanews) – “Venice Climate Week, siamo allo IUAV, una delle tante location che ci ha ospitati. Una giornata molto speciale, la Giornata mondiale contro la pesca illegale, la Giornata mondiale dell’ambiente e qui sono state premiate le 5 vele di Legambiente per l’appunto. E i sindaci stanno lavorando su tre tavoli di lavoro per trovare insieme delle soluzioni su come affrontare questi rischi e questi cambiamenti climatici, con soluzioni concrete e tangibili e proposte politiche”. Lo ha detto Sara Roversi, presidente del Future Food Institute e organizzatrice del Venice Climate Week, a margine dell’intervento allo IUAV di Venezia, tappa centrale della manifestazione in corso nella città lagunare fino all’8 giugno, che chiama a raccolta istituzioni, esperti e nuove generazioni per rispondere alla crisi ecologica globale.

“Ma non solo, sono qui in un posto molto speciale, dove ha inaugurato il Museo della FAO, con un’installazione che sarà con noi fino ad ottobre per la Giornata mondiale dell’alimentazione e il Summit di AESOP che porterà, sempre allo IUAV, i planner che si occupano di accesso al cibo. Questo è Venice Climate Week, studenti, scienziati, amministratori, innovatori e imprenditori – ha concluso – che stanno affrontando i cambiamenti con soluzioni concrete”.