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Stellantis, arriva il downgrade di Morgan Stanley

di Martino Tursi - 14 Settembre 2026

A Stellantis non è bastato annunciare il progetto Pro One: arriva il taglio di Morgan Stanley che opera un downgrade sui titoli del colosso dell’automotive italofrancese e incide, naturalmente, sulla quotazione in Borsa. Temono, gli analisti, una contrazione dei guadagni e perciò la raccomandazione è passata da Equal-Weight a un meno appetibile “underweight”. Tradotta in soldoni, il target price perde quasi un euro e venti e per gli americani è arrivato il momento di abbassarlo. Dai 5,70 euro attuali, a 4,50 euro.

Stellantis, il taglio di Morgan Stanley e la quotazione

Il valore delle azioni, dopo che in mattinata è giunta la notizia relativa alle decisioni degli analisti americani, non ha certo brillato. La quotazione di Stellantis sembra in perdita e solo oggi è in calo del 3,30 per cento. Pesano tanti fattori, certo. Non solo il giudizio di Morgan Stanley. Che, però, ha evidentemente sortito effetti immediati. C’è il tema della produzione coi sindacati che hanno svelato come, oggi e domani, ci saranno due giorni di stop alla produzione di Mirafiori. La Fim spiega: “Prosegue la nostra preoccupazione – fa sapere Igor Albera responsabile per il settore auto di Fim Torino – il mese di settembre è ormai compromesso, per questo chiediamo”.

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