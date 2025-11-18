Esteri

Domani Witkoff incontra Zelensky in Turchia

"Rilanciare i negoziati". Oggi il leader ucraino è a Madrid

di Cristiana Flaminio - 18 Novembre 2025

Domani riprendono i colloqui in Turchia e l’inviato americano Steve Witkoff incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo annuncia la Reuters secondo cui l’esponente del governo degli Stati Uniti d’America incontrerà nella giornata di domani il leader di Kiev con l’obiettivo di far ripartire i negoziati. L’obiettivo della Casa Bianca resta sempre quello di poter fermare la guerra, almeno per un po’. Di sicuro la notizia riporta al centro del dibattito la situazione sul fronte tra Russia e Ucraina.

Witkoff incontrerà Zelensky

L’incontro è atteso per la giornata di domani. Nelle scorse ore era stato proprio il presidente ucraino ad annunciare il suo arrivo da Erdogan. Un appuntamento che Zelensky aveva annunciato sui social: “Ci prepariamo a rilanciare i negoziati e abbiamo sviluppato soluzioni che proporremo ai nostri partner, stiamo lavorando anche per ripristinare gli scambi di prigionieri di guerra e riportarli a casa”. La tappa turca del leader ucraino arriverà all’esito del tour europeo che, dopo aver toccato Francia e Grecia, adesso lo ha portato a Madrid.

L’appuntamento in Spagna

In attesa dell’incontro di domani con l’inviato Usa Steve Witkoff, Volodymyr Zelensky si trova in visita in Spagna. Dove incontra il premier Pedro Sanchez e il re Filippo VI. “Oggi incontri in Spagna, che prepariamo da tempo, e contiamo sul fatto che un altro Paese forte ci aiuterà maggiormente a proteggere vite umane e ad avvicinare la fine della guerra” ha scritto Zelensky in un post. “Lavoriamo perché l’incontro con il premier spagnolo Sánchez porti ad accordi che ci daranno più forza. Ogni giorno, nelle relazioni con i partner, deve esserci un risultato per l’Ucraina”.