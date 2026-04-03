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Donna accoltellata a Catania, preso il marito

L'uomo era appena uscito dal carcere: la 51enne è grave in ospedale

di Paolo Diacono - 3 Aprile 2026

Donna accoltellata a Catania: si cerca il marito, appena uscito dal carcere. I fatti si sono verificati nel capoluogo etneo, davanti a un negozio cittadino. La donna aveva intenzione di avviare le pratiche della separazione dall’uomo. Che, evidentemente, di farsi lasciare non ne voleva sapere nulla. E così, stando alle testimonianze, si sarebbe presentato in sella a un potente scooter davanti alla consorte e, dopo aver innescato un furibondo litigio, avrebbe sfoderato un coltello e colpito la moglie.

Donna accoltellata in strada a Catania

L’arma utilizzata sarebbe stato un coltello da cucina. La moglie, affrontata dal marito armato, aveva tentato di trovar riparo all’interno di un’attività commerciale nel quartiere Picanello. Ma non ci è riuscita: la donna è finita accoltellata più volte dalla mano dell’uomo. Che, dopo averla ferita, ha abbandonato lo scooter ed è scappato a piedi. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri che hanno iniziato una vera e propria caccia all’uomo. L’episodio si è registrato nella serata di ieri.

Era appena uscito dal carcere

L’uomo accusato di aver accoltellata a Catania la donna che aveva sposato e che avrebbe voluto separarsi da lui è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Era da poco uscito dal carcere dove aveva scontato una pena per reati contro il patrimonio. La donna, 51 anni, è ricoverata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi e desterebbero preoccupazione tra i sanitari. Intanto le indagini, insieme alla caccia all’uomo, proseguono.

Il marito è stato catturato dai carabinieri

L’uomo è stato preso dai carabinieri. I militari del comando provinciale di Catania lo hanno ritrovato al rione Picanello. Arrestato, ora è stato trasferito in caserma per l’interrogatorio.

Lâ€™uomo Ã¨ stato individuato dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania nel rione Picanello, dove ieri sera la moglie era stata ferita a coltellate. Dopo la cattura, Ã¨ stato trasferito in caserma per essere interrogato dagli investigatori