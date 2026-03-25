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Ingv, al largo di Catania installato un cavo per monitorare la profondità del Mediterraneo

di Italpress - 25 Marzo 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Si sono concluse con successo le operazioni di installazione di un nuovo cavo elettro-ottico sottomarino al largo della costa di Catania, realizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) grazie ai finanziamenti del progetto PNRR ITINERIS, dedicato al potenziamento e all’integrazione delle infrastrutture di ricerca italiane nelle reti europee di eccellenza. L’intervento, si legge in una nota, rappresenta un importante avanzamento nelle capacità di osservazione e monitoraggio del mare profondo nel Mediterraneo.

Il nuovo cavo, lungo circa 35 chilometri, collega la stazione a terra situata nel porto di Catania al sito Western Ionian Sea (WIS), localizzato a circa 2000 metri di profondità nel Mar Ionio occidentale. Il sito WIS articolato in diversi sistemi osservativi interconnessi, costituisce un’infrastruttura di ricerca di livello europeo in grado di effettuare un monitoraggio multiparametrico e in tempo reale dell’ambiente marino profondo. L’infrastruttura è gestita congiuntamente da Ingv e Infn (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) ed è parte del consorzio europeo EMSO ERIC (European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory European Research Infrastructure Consortium). Dotato di 24 fibre ottiche, il nuovo sistema – prodotto per Ingv da una partnership costituita da Elettra Tlc e MacArtney Italy – consente la trasmissione in tempo reale di grandi quantità di dati provenienti dagli osservatori installati sul fondale garantendone al tempo stesso l’alimentazione elettrica. La terminazione sottomarina del cavo è stata progettata per ospitare nuovi sistemi di osservazione, mentre un sistema dedicato di gestione e distribuzione dei dati consentirà l’accesso in tempo reale all’intera infrastruttura.

– foto ufficio stampa Ingv –

(ITALPRESS).