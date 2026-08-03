Attualità

Lo scambia per il rivale e lo uccide investendolo con l’auto

L'uomo si era fermato per dare indicazioni alla ex dell'omicida

di Martino Tursi - 3 Agosto 2026

Assurda tragedia della gelosia a Somma Lombardo, nel Varesotto. Investe quello che reputa essere il rivale, in realtà era solo uno sconosciuto che s’era fermato a dare una mano alla sua ex. L’unica colpa di Federico Venco, 36 anni, era stata quella di aver tentato di dare indicazioni stradali a una donna in evidente stato di difficoltà. Non poteva sapere che il suo ex, un 43enne, l’aveva scambiato per un rivale d’amore e perciò aveva deciso di fargliela pagare investendolo con la sua auto e uccidendolo.

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Somma Lombardo, la tragedia della gelosia

La donna, cedendo alle pressioni dell’ex, aveva accettato di incontrare il 43enne. L’appuntamento era a Somma Lombardo, in una strada non proprio centralissima, nei pressi di un cimitero. La 39enne, che avrebbe dovuto restituire degli effetti personali all’uomo, aveva perso lo smartphone e, con esso, pure la capacità di orientarsi. A quel punto s’è imbattuta in Venco che, dopo averle spiegato la strada, s’è offerto di accompagnarla per un certo tratto di strada. Una decisione che gli sarà fatale.

La furia del 43enne

Vedendo la sua ex e un uomo che non conosceva insieme, il 43enne ha pensato che fosse il suo nuovo compagno. Così ha accelerato e ha travolto e ucciso il 36enne, la cui unica colpa era stata quella di voler dare una mano a una donna in difficoltà. Poi, non contento, ha iniziato a pestare letteralmente la donna. Che all’incontro a Somma Lombardo non si fosse presentato con le migliori intenzioni lo hanno dimostrato pure le perquisizioni dell’auto dell’uomo, dove è spuntato fuori un grosso sasso che, secondo gli inquirenti, poteva essere utilizzato come arma.