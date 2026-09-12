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Torino, ecco la nuova Via Roma: oggi grande festa per l’inaugurazione

di Redazione - 12 Settembre 2026

Sabato 12 settembre Torino festeggerà l’inaugurazione della nuova via Roma pedonale. Al termine dei lavori di riqualificazione, uno dei luoghi più riconoscibili e amati della città viene interamente restituito ai torinesi nel suo nuovo volto che l’ha resa più piacevole da vivere, totalmente accessibile e ancora più attrattiva.

“Via Roma: inizia una nuova storia” è il titolo del ricco programma di eventi che coinvolgerà torinesi e turisti dal tardo pomeriggio fino a sera. Il taglio del nastro alle 18.30 alla presenza delle istituzioni darà ufficialmente il via alle celebrazioni, con tantissimi appuntamenti che trasformeranno via Roma, le sue piazze e le vie limitrofe in una grande festa urbana diffusa nel cuore della città.

Musica dal vivo, teatro di strada, cinema, danza, visite guidate, incontri e installazioni speciali animeranno strade, piazze, cinema, gallerie, chiese, negozi e portici, con diversi musei che offriranno aperture straordinarie serali gratuite.

“Inizia una nuova storia per via Roma, uno dei luoghi più riconoscibili e amati di Torino, nel cuore della nostra città, uno spazio urbano che da sempre rappresenta un punto di incontro – dichiara il sindaco Stefano Lo Russo -. Con la conclusione dei lavori di pedonalizzazione dell’ultimo tratto, compreso tra piazza Castello e piazza Carlo Felice, via Roma ha completato la sua trasformazione come spazio urbano interamente dedicato a chi la attraversa, la vive e la frequenta. Restituirla alla piena fruizione ha significato valorizzare uno degli assi più importanti del centro cittadino per renderlo ancora più piacevole, accessibile e attrattivo. Per festeggiare questo momento abbiamo in programma una festa diffusa, con un ricchissimo calendario di iniziative. Musica, cultura, spettacolo, negozi e musei aperti fino a tarda sera, animazione e attività per tutte le età accompagneranno torinesi e visitatori in un programma pensato per stare insieme e vivere pienamente questo spazio. Una festa che vuole essere anche un invito a vivere Via Roma con uno sguardo nuovo: passeggiando senza fretta, incontrandosi, fermandosi sotto i portici, entrando nei negozi e nelle attività che contribuiscono ogni giorno all’energia e all’attrattività della nostra Torino”.

“Via Roma è la via del commercio torinese per vocazione e la sua pedonalizzazione è un momento storico nella vita della città – dichiara Maria Luisa Coppa, Presidente di Ascom Confcom Torinoe provincia -. Finalmente si può percorrere interamente a piedi, in tutta la sua bellezza: rinnovata, ma fedele allo stile con cui è stata concepita e a quello spirito elegante e sobrio per cui Torino è conosciuta. Le attività commerciali hanno accettato di buon grado oltre un anno di lavori, consapevoli dell’opportunità che la pedonalizzazione rappresenta per i cittadini e per i turisti, sempre più numerosi. La risposta alla nostra proposta di coinvolgimento nell’inaugurazione è andata oltre ogni aspettativa: un’adesione massiccia, con iniziative pensate con cura e spesso impegnative, che testimonia la voglia del commercio di essere parte viva della città. Il risultato è una via che si apre a Torino con una cinquantina di proposte diverse e tutti i negozi aperti fino a sera. L’auspicio è che questo modello di coinvolgimento possa essere ripetuto in occasione dei grandi eventi e delle ricorrenze importanti della città”.

L’evento è promosso dalla Città di Torino in collaborazione con Ascom Confcommercio e ha come partner Camera di Commercio di Torino, Confesercenti, Film Commission Torino e Piemonte, Fuori Campo, Alberto Marchetti e Piatino Pianoforti. L’organizzazione è a cura di eventi3.

Via Roma è da sempre un luogo in cui architettura, eleganza e commercio hanno contribuito a definire l’immagine di Torino nel mondo. Le attività commerciali saranno assolute protagoniste della serata, con circa cento attività aperte fino a tarda sera e una cinquantina di iniziative speciali – flashmob, live set, sfilate, degustazioni, presentazioni di libri, artigianato – nei negozi e nei pubblici esercizi, pensate per creare un dialogo continuo tra gli eventi ed il tessuto commerciale, trasformando negozi, vetrine e portici in luoghi da vivere e da scoprire. Un momento molto atteso dalle attività commerciali, che, dopo aver convissuto con il cantiere per oltre un anno, hanno voluto partecipare attivamente e, per la prima volta, in maniera così corale, all’inaugurazione. La moda sarà uno dei linguaggi attraverso cui raccontare questa identità, mettendo in relazione la tradizione elegante della strada con la creatività contemporanea.

Torino e il cinema condividono una storia lunga più di un secolo. Un legame importante che sarà uno dei fili conduttori della serata, con proiezioni e appuntamenti speciali. Al Cinema Lux saranno proiettate due delle pellicole più iconiche girate a Torino: “Profondo Rosso”, il capolavoro di Dario Argento del 1975, con la celebre colonna sonora eseguita dal vivo dai Claudio Simonetti’s Goblin, e “The Italian Job” del 1969, che ha regalato alla città uno degli inseguimenti più celebri della storia del cinema. Il racconto proseguirà in piazza C.L.N., con la proiezione degli estratti degli oltre 130 film girati a Torino che hanno avuto via Roma e piazza San Carlo come set, in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte. Il cinema uscirà così idealmente dalla sala per tornare nei luoghi in cui è stato girato: “Via Roma: inizia una nuova storia” inviterà il pubblico a guardare Torino con occhi diversi e a riscoprirne gli spazi come un grande set cinematografico a cielo aperto, dove immagini, musica, memoria e luoghi si incontrano. Sarà questo lo spirito dell’iniziativa speciale che animerà piazza CLN, dove sarà allestito l’iconico “Blue Bar” del film “Profondo Rosso”, in collaborazione con Marchetti e Cocchi.

La festa coinvolgerà anche i musei e i luoghi culturali della città: Palazzo Madama, MAO Museo di Arte Orientale, Museo del Risorgimento, Museo Egizio e Archivio di Stato saranno eccezionalmente aperti fino a tarda sera con ingresso gratuito o, nel caso dei Musei Reali, ridotto. Il Teatro Carignano offrirà inoltre al pubblico la straordinaria opportunità di affacciarsi, anche solo per pochi minuti, sul palcoscenico durante le prove di uno spettacolo.

Anche la musica sarà tra le grandi protagoniste della serata, con esibizioni live di artisti che spazieranno tra i molteplici generi musicali, dj-set e iniziative speciali. In piazza San Carlo troveranno spazio gli incontri del “Salotto di Mao”, in via Buozzi le suggestive incursioni musicali con l’arpa di Cecilia e le percussioni techno di Dario Rossi. Spazio anche per i concerti dal vivo di “MITO per la Città” con il Centro Civico di Formazione musicale, pensati come tappe di una passeggiata tra via Roma e alcuni dei suoi luoghi più suggestivi. I concerti si terranno dalle ore 17.30 alle 21.30 in musei e enti culturali: l’Archivio di Stato, Palazzo Madama, le Gallerie d’Italia, il Museo del Risorgimento e il Museo Egizio. In piazza Carlo Felice sarà inoltre presente un pianoforte a gran coda che, per una sera, sarà a disposizione di musicisti, artisti e pubblico.

Via Roma diventerà infine una grande pista diffusa dedicata alla danza, che attraverserà il percorso della festa coinvolgendo il pubblico con molteplici linguaggi. Dal tango in Galleria San Federico alla dimensione partecipativa di BallaTorino Social Dance in piazza San Carlo, fino all’energia della urban dance con Art of Dance Academy. Un itinerario dedicato al movimento e alla condivisione, in cui stili e comunità diverse si incontreranno nel cuore della città, creando molteplici occasioni per partecipare e vivere gli spazi urbani rinnovati di via Roma attraverso il corpo e la musica.

La riqualificazione di via Roma

L’intervento è stato finanziato con 12 milioni di euro provenienti da fondi PN Metro Plus 2021-2027 dell’Unione Europea, e si è inserito nel più ampio programma di pedonalizzazione del centro storico promosso dal Comune di Torino, con l’obiettivo finale di facilitare e promuovere ulteriormente la creazione di un circuito pedonale nell’area storica che attraversa tutto il centro, e riqualificare lo spazio pubblico migliorandone la vivibilità e la percorribilità pedonale. Lo storico asse viario che collega piazza Carlo Felice a piazza Castello è stato completamente pedonalizzato e valorizzato, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Culturali, con l’obiettivo di tutelare la spiccata vocazione commerciale della via e, nel contempo, restituire unità e qualità ad uno degli spazi di maggiore pregio storico e architettonico della città. Il nuovo volto di via Roma è caratterizzato da una nuova pavimentazione lapidea uniforme e dall’innalzamento della sede stradale al livello dei portici. Una soluzione progettuale che ha consentito l’abbattimento delle barriere architettoniche, rendendo gli spazi più inclusivi e fruibili e, al tempo stesso, migliorando la continuità, la vivibilità e la percorribilità della strada. Lo spazio pubblico riqualificato è stato valorizzato con nuovi elementi di arredo urbano, in coerenza con il contesto monumentale.

Modifiche alla viabilità sabato 12 settembre

Per consentire lo svolgimento della festa di inaugurazione, sabato 12 settembre, dalle ore 15 alle 24, non sarà consentito l’attraversamento veicolare di via Roma in direzione est-ovest e saranno chiuse al transito tutte le intersezioni da piazza Castello a piazza Carlo Felice.

Il programma completo su questa pagina https://eventi.comune.torino.it/calendario/via-roma-inizia-una-nuova-storia/

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