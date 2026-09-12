Dove il Golden Gate incontra George Lucas e Ai: viaggio nel Presidio

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Blaisdell: ecco il parco delle meraviglie sulla baia di San Francisco

di Askanews - 12 Settembre 2026

San Francisco, 12 set. (askanews) – “Ci troviamo qui a Baker Beach, uno dei miei luoghi preferiti in assoluto a San Francisco. Davanti a noi c’è l’Oceano Pacifico, proprio all’imbocco della baia di San Francisco, e alle mie spalle si erge il Golden Gate Bridge; è una spiaggia splendida, mai troppo affollata, e il panorama è davvero mozzafiato. Una delle caratteristiche meravigliose del Presidio – che fa parte del sistema dei parchi nazionali gestito dal governo federale statunitense – è la sua autosufficienza economica: si tratta infatti dell’unico parco in America in grado di sostenersi finanziariamente da solo”. A parlarci e guidarci alla scoperta dell’area è Molly Blaisdell direttore di Hook, Line & Thinker e membro della Bay Area Travel Writers (BATW) e della Society of American Traveler Writers (SATW).

Presidio ha intrapreso un’importante missione: trasformare le ex caserme e gli alloggi militari in abitazioni per i residenti di oggi. “Una parte delle entrate generate qui al Presidio deriva dagli affitti di queste unità abitative; si tratta di appartamenti e case tra le migliori di San Francisco, proprio perché situate all’interno di un parco nazionale urbano, una caratteristica di per sé davvero unica”, afferma.

Altre risorse provengono, ad esempio, dalle tariffe dei parcheggi e dalle spese effettuate dai visitatori all’interno del parco, oppure dalle donazioni. Ma c’è dell’altro. “Un’altra componente fondamentale – dichiara Blaisdell – è rappresentata dagli affitti a uso commerciale: George Lucas, il celebre creatore di Star Wars, ha fatto della raccolta fondi per il Presidio un suo progetto, contribuendo al recupero e alla ristrutturazione degli edifici e trasformando il parco in un’entità autosufficiente. Insieme con molte altre aziende, ha stabilito qui la sede delle proprie attività. È nato così un meraviglioso complesso aziendale, sviluppato in parte proprio grazie a Lucas, che ospita anche numerose società specializzate in intelligenza artificiale”.

Il parco è diventato un vero e proprio polo di innovazione; d’altronde George Lucas è un innovatore di fama internazionale. Si può dire che il suo spirito innovativo stia contribuendo concretamente al successo di questo luogo, fa notare Blaisdell. “Naturalmente, tutto ciò è reso possibile anche dall’intero team del National Park Service, che si occupa della gestione, della manutenzione e della cura costante del parco, mantenendone intatta la bellezza anno dopo anno”, aggiunge.

Una vera e propria comunità nella comunità: se San Francisco è già di per sé una città unica, il Presidio rappresenta una realtà a sé stante, altrettanto straordinaria. Non è un quartiere. È un luogo dove trascorrere un’intera settimana consigliato da Brand Usa, Visit California e Visit San Francisco, con oltre 1.500 acri di sentieri, spiagge, punti di ristoro e occasioni di svago.

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio e immagini askanews